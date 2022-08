Anitta vence prêmio no VMA de Melhor Música Latina com ‘Envolver’

A cantora Anitta compareceu ao Vídeo Music Award (VMA), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, neste domingo, 28, e venceu o prêmio de Melhor Música Latina com ‘Envolver’. A música, meses atrás, foi a primeira de uma artista brasileira a alcançar o Top #1 do Spotify global e quebrou recorde. A cantora optou por utilizar um vestido vermelho. No local, compartilhou uma imagem do seu look com um coração e o número 13, em referência ao Partido dos Trabalhadores. Recentemente, Anitta já havia declarado voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A artista disputava a categoria de Melhor Artista Latina com a música Envolver e afirmou que pretende realizar um “momento brasileiro” para o show desta noite. Junto dela, outros artistas que concorreram ao prêmio foram: Tití Me Preguntó, de Bad Bunny; Mamiii, de Becky G e Karol G; Remix, de Daddy Yankee; Pepas, de Farruko; e In Da Getto, de J.Balvin e Skrillex.