Aniversariante Pat Justino Vaz ganha noite de comemoração dos amigos

Patrícia Justino Vaz é luz por onde anda. Dona de um sorriso sem igual e de um carisma nato, a aniversariante do último dia 1º de setembro merece ser celebrada. Cientes disso, Georgia De Luca, Adriana Chaves, Angela Quinto e Lara Torres se uniram para festejar a amada amiga com uma noite especial. Elas organizaram uma comemoração na casa de Georgia, no Lago Sul, na última sexta-feira (2/9).

“Estávamos eu, Adriana, Will e Paty no Copa Café, e comentamos sobre comemorar a Pat. A primeira coisa que eu falei foi oferecer a minha casa”, conta Georgia De Luca. “Organizamos tudo e, no fim, deu tudo certo”, acrescenta.

A anfitriã comenta que, para elas, a energia da aniversariante é maravilhosa. “O amor que temos por ela… De vê-la tão feliz… Isso é um presente para nós”, destaca Georgia.

A residência foi decorada com arranjos de flores e balões transparentes e velas que flutuavam na piscina. Uma mesa central carregava o bolo de aniversário. O doce, na cor branca, ganhou a inicial de Patrícia, além de detalhes dourados e flores em 3D. A ambientação ficou por conta da dona da casa.

Docinhos saborosos adoçaram a ocasião, como os de pistache e nozes. Mas também chamou a atenção o buffet eleito para a noite, sob o comando do chef Junior Menezes. O menu ganhou muitos elogios de quem compareceu ao evento.

A trilha sonora da celebração ficou a cargo de duas atrações musicais: DJ Bola, com hits animados, e a banda brasiliense Surf Sessions, com canções autorais ao vivo. Para esquentar, um bar repleto de drinques feitos com frutas e gin tônica ficava à disposição dos convidados. Mas, já na entrada da festa, uma parada para degustação do espumante Sensi 18K Prosecco Gold Brut, da Wine C.

Ao lado do marido, Leandro Vaz, Patrícia recebeu o carinho de todos que a prestigiaram, entre eles casais de amigos e familiares.

Veja os cliques da comemoração:

Patrícia com o marido, Leandro VazAngela Quinto, Georgia De Luca, Patrícia Vaz e Adriana ChavesPatrícia Justino Vaz e Will LimaLuiz e Georgia De Luca com Barbara Souto e Bruno De LucaPatrícia com a sogra, Janete VazAmigas brindam a aniversarianteAngela Quinto e Adriana ChavesPatrícia recebe os convidadosAniversariante estava radiante com o carinho de todosRafael Vaz, Patrícia Justino Vaz e Marcela Corrieri VazAline Braconi e Michelle AmaralJanete Vaz e Flávio MarcilioClaudia Bittar e Claudia MeloAline Braconi, Patrícia Vaz, Georgia De Luca, Michelle Amaral, Maite Barbosa e Adriana ChavesPat Justino VazChef Junior MenezesLorena Furtado e Maite BarbosaPatrícia Justino Vaz e Georgia De LucaMarcela Corrieri e Patrícia VazLara Calaça e Maura MendesAniversariante entre as amigasPatrícia e Leandro VazDJ BolaAniversarianteHomenagem à aniversariantePatrícia recebe abraço de convidadaNoite de sorrisos e muita alegriaEmpresária Patrícia VazPatrícia Justino Vaz e Claudia MeirelesAngela Quinto e Gabriella DaroitBárbara Souto, Bruno De Luca e Adriana ChavesMaria Fernanda e Bruno Pinto, Georgia De Luca, Margot Albuquerque e Diomedio SantosRaquel e Marcelo Portella

Tati Mauriz e Patrícia Vaz

Adriana Chaves, Regina Alves, Beth Mattos e Tamara DinizNoite de abraçosAngela Quinto, Georgia De Luca, Patrícia Vaz e Adriana ChavesDiomedio Santos e Margot AlbuquerqueAmanda e Marcelo De LucaBrinde das amigasGeorgia De Luca e Claudia MeirelesEduardo e Flavia ToledoSônia e In Loon LimEmerson Justino e Halanna MedeirosFlávio Marcilio e Isac RibeiroPaula Santana, Agenor Chaves, Paola e Alex Griebeler e Adriana ChavesLuiz Henrique Elbel e Claudia BittarAmigas posam para a fotoPatrícia Justino Vaz e Fernanda LeãoClaudio e Claudia MeloFlorinda RuedaFlay Leite e Cintia SuaidenGeorgia de Luca, Patrícia Justino Vaz e Vanessa LemosIsabela Lira, Patrícia Justino Vaz e Arthur CesarEugênio e Tatiana LacerdaLorena Furtado e Flavio SouzaJanete Vaz, Patrícia Vaz e Flávio MarcílioGabriella e Leandro DaroitMarco Cunha e Karina CuriTatiana Lacerda, Patrícia Justino Vaz, Maura Mendes e Monica HaddadRoberto Peres e Vanessa LemosAdriana Chaves e Claudia MeloAline Braconi, Monica Haddad e Karina CuriCíntia Suaiden e Isac RibeiroAgenor Chaves, Sérgio Mendes e Marco CunhaAgenor e Adriana ChavesAniversariante com Diomedio SantosDiomedio Santos, Patrícia Justino Vaz e Margot AlbuquerqueWill Lima, Pat Vaz e Marcela CorrieriFesta na varanda da residênciaSurf SessionsA banda brasiliense animou a ocasiãoPausa para a fotoMonica Haddad com Pat Justino VazRaquel Vaz e Bruno AmaralAdriana Chaves e Karina CuriAmigas dançam a noite todaServiço

Buffet: Junior Menezes

DJ: Bola

Banda: Surf Sessions

Bar: ZZ Drinks

Vinhos: Wine C

