ANP leiloa 59 blocos de exploração de petróleo para 13 empresas

O novo leilão da Oferta Permanente de blocos de exploração e produção de petróleo e gás natural, sob regime de concessão, realizado nesta quarta-feira (13) pela ANP, terminou com 59 blocos arrematados em seis bacias, somando R$ 422 milhões em bônus de assinatura.

O valor representa um aumento médio de 854% em relação às propostas mínimas exigidas pelo edital da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para o leilão. Os bônus são os valores em dinheiro ofertados pelas empresas, e são pagos pelas vencedoras antes de assinarem os contratos.

Os blocos foram contratados por 13 empresas, que devem investir R$ 406 milhões em atividades de exploração nos próximos anos.

Ao fim da sessão, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou o interesse, no leilão, de várias empresas que iniciaram e consolidaram sua atuação no Brasil. E ressaltou que o leilão foi o oitavo em três anos, resultando em investimentos e impactos importantes na arrecadação do governo.

O diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, afirmou que essa participação maciça é resultado da execução do plano de desinvestimentos da Petrobras.

Em função da diversidade dos blocos arrematados, os investimentos ocorrerão em seis estados: Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná. Foram ofertados 14 setores de blocos exploratórios localizados nas bacias de Santos, Pelotas, Espírito Santo, Recôncavo, Potiguar, Sergipe-Alagoas e Tucano.

A Oferta Permanente inclui campos devolvidos, ou, em processo de devolução, blocos não arrematados em leilões anteriores e novos blocos exploratórios em bacias terrestres em estudo na ANP.

Com informações da Agência Brasil.

© Divulgação/Petrobras

