Ansiedade infantil: professora do DF dá aulas de yoga para crianças

Quem pratica ou já teve a experiência de assistir a uma aula de yoga sabe que a prática reduz o estresse, ansiedade, ajuda na depressão e proporciona um crescente número de emoções positivas, segundo diversos estudos. Os exercícios de respiração lenta estão associados a uma melhoria do estado de humor. Por tudo isso, é uma ótima atividade para as crianças.

No período de pandemia da Covid-19, com a mudança drástica de rotina e o afastamento de amigos, professores e outros familiares, a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta sobre a possibilidade de aumento nos índices de crianças e adolescentes com problemas psicológicos, algo que já vem sendo constatado por pesquisadores e profissionais da saúde e da educação.

Pensando no desenvolvimento saudável e no bem-estar físico e mental de crianças, a professora de yoga do Distrito Federal Renata Martins resolveu ofertar aulas para os pequenos em 2021. O yoga é reconhecido como uma prática ao alcance de todos, independentemente da idade, no entanto, é na infância que se deve iniciar para que as crianças possam aproveitar as potencialidades inerentes à própria idade.

Veja imagens das aulas:



Renata Martins Yoga 3 Renata com a aluna Cecília, de 7 anos. A professora defende que a prática ajuda no desenvolvimento saudável

Imagem cedida ao Metrópoles/Renata Martins

Renata Martins Yoga 2 Aulas para crianças

Imagem cedida ao Metrópoles/Renata Martins

Renata Martins Yoga 1 Renata em atuação com os pequenos

Imagem cedida ao Metrópoles/Renata Martins

Renata Martins Yoga 4 Contos de fada são utilizados durante as aulas

Imagem cedida ao Metrópoles/Renata Martins

Renata Martins Yoga 5 Orientações para matrículas

Imagem cedida ao Metrópoles/Renata Martins

Renata Martins Yoga Renata praticando yoga com os alunos

Imagem cedida ao Metrópoles/Renata Martins

Segundo Renata, yoga ensina a relaxar, gerenciar o estresse, além de aumentar a capacidade de se concentrar. A prática regular reduz a tensão muscular, mas acima de tudo, a mental. Durante a meditação, as pessoas aprendem a observar e a trazer a mente para o momento presente.

“A prática constante de yoga ajuda as crianças a terem mais concentração, não só durante as aulas, mas também na escola. Assim como qualquer outra atividade que precise de atenção e disciplina, a yoga é capaz de auxiliar na melhora desse quesito e, consequentemente, no equilíbrio corporal e emocional”, defende a profissional.

Ainda de acordo com a instrutora, as posturas da yoga possibilitam às crianças o desenvolvimento da coordenação motora tão necessária às atividades escolares como, por exemplo, escrever, recortar, manusear materiais e desperta na criança uma maior consciência quanto a postura adequada, evitando dores e problemas de coluna.

A filha da administradora Clarissa Gabriela Amaral Torres, 47 anos, a pequena Cecília Torres, 7, e a enteada Isis, de 17, praticam a modalidade com a “tia Renata”, como a profissional foi identificada por Clarisse.

“Nos dias de aula da tia Renata, Cecília me apressa para não me atrasar no contraturno dela, na Academia Uniclass. É interessante que ela fica treinando as posições em casa. E acredito que esse é o melhor retorno de sua satisfação em ir às aulas da professora de yoga”, conta.

“A minha enteada de 17 anos está no último ano do ensino médio e, entre maratonas de provas e simulados semanais para o Enem, algumas crises de ansiedade têm culminado seu ânimo em um estado permanente de estresse. Então a professora Renata se dispôs a atendê-la duas vezes por semana. Isis tem nos retornado com um ânimo mais relaxado, mais concentrada nos estudos e também com a melhora perceptível no condicionamento físico, ou seja, com mais disposição”.

Contos de fadas

Para Renata, encontrar exercícios que, além de trazer benefícios físicos, acalmam e trabalham a autoestima, paciência e confiança das crianças é uma preocupação de muitos pais. Não é à toa que a procura pela prática para as crianças tem aumentado consideravelmente.

Durante as aulas, ela busca por meio de atividades lúdicas, fazer o acompanhamento do desenvolvimento completo de meninos e meninas.

“Os contos de fada e as histórias têm a função também de fazer com que a criança manifeste seus desejos, anseios, angústias e frustrações. Quando ela se coloca na pele de um personagem corajoso, ou de um dragão que luta e vence o inimigo, ela sente esse poder de vencer também, mesmo que de maneira lúdica”, explica.

“Durante as aulas de yoga para crianças, eles aprendem a se conhecer mais através dessas historinhas que eles mesmos criam ou escolhem encenar naquele momento. Vamos praticando as posturas junto com a contação da história”, conta. “Yoga para crianças não é somente alongar músculos, ficar mais flexível, respirar corretamente e meditar. Isso tudo é de extrema importância também para o desenvolvimento infantil. Mas os contos de fada utilizados como ferramenta durante as aulas, servem para que eles se conheçam ainda mais e melhor. São um belíssimo instrumento, pequenas obras de arte que nos possibilitam levá-los, através de símbolos e do imaginário, ao mundo real”, complementou.

Para participar das aulas individualmente ou em grupo, as matrículas estão abertas. Os interessados podem obter mais informações pelo perfil do Instagram @creativeyogaforthefuture_ ou pelo contato (61) 98133-4099.

