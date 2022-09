Antes da estreia, fotos da sede de “A Fazenda” vazam e novidades chocam: “Agora é assim?”

Com a estreia marcada para a próxima terça-feira (13), a 14ª edição de “A Fazenda” já está dando o que falar e os espectadores do reality show tem criado altas expectativas para o programa.

Para diminuir a ansiedade dos fãs, a Record TV prometeu a pré-estreia da atração na noite desta segunda-feira (12), onde todos os nomes do novo elenco serão divulgados. Vale lembrar que 6 dos participantes já foram confirmados.

Além disso, a emissora publicou as fotos da sede da atração e revelou todas as novidades no novo cenário dos peões. Confira os cliques:

(Foto: Antônio Chahestian/Record TV)

Diretor de ‘A Fazenda’ fala sobre rivalidade com Boninho Recentemente, em entrevista ao “Splash”, o diretor do reality “A Fazenda”, Rodrigo Carelli, comentou sobre todas as novidades da nova edição do programa, além de abrir o jogo sobre a relação que possui com o concorrente, Boninho, diretor do Big Brother Brasil.

Na ocasião, ele comentou sobre uma suposta rivalidade e esclareceu se realmente há algum climão entre os dois, conforme os boatos.

“É igual futebol, as pessoas gostam de colocar a culpa no juiz quando quem elas gostam é eliminado. Eu faço isso há bastante tempo e quando acontece eu encaro com espírito esportivo. Faz parte e é também uma medida do sucesso do programa. As pessoas não assistem televisão para elogiarem ou serem neutras”, explicou.

