Antes de Brasília, The Killers faz dois megashows lotados em Nova York

O The Killers fez dois shows arrasadores em Nova York, na última sexta-feira (30/9) e nesse sábado (1/10). Na apresentação, a banda empolgou um Madison Square Garden lotado nas duas datas. Nas duas oportunidades, os ingressos se esgotaram. Agora, os brasileiros terão a chance de assistir o The Killers em Brasília no dia 14 de novembro.

“A plateia cantou a plenos pulmões sucessos como Somebody Told Me e When You Were Young. É difícil não se deixar contagiar pelo otimismo e entusiasmo de Brandon Flowers”, reportou Ethan Shanfeld, da revista Variety. O espetáculo ainda contou com a potente colaboração do veterano Bruce Springsteen em três músicas.

Compre aqui seu ingresso para o show de Brasília.

A partir das 10h desta segunda-feira (3/10), as vendas do show inédito do The Killers em Brasília serão abertas para o público em geral. Os ingressos custam a partir de R$ 120 e podem ser parcelados em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. As entradas estão disponíveis no site da Eventim, na bilheteria do ginásio Nilson Nelson, na loja física da Eventim, do Brasília Shopping, e na entrequadra 102/103 norte (de frente para o Eixinho).

Espetáculo inédito O megashow do The Killers em Brasília, promovido pelo Metrópoles Music, contará com uma estrutura nunca antes vista em Brasília.

O The Killers promete uma superperformance com grandes hits, a exemplo de sucessos, como Mr Brightside, Somebody Told Me, Human e When You Were Young. A estrutura do show terá o maior palco já construído no Distrito Federal, além de um esquema de iluminação, LED e som jamais experimentados pelos fãs.

O Metrópoles Music preparou uma grande festa para receber o show do The Killers em Brasília. Antes de a banda americana se apresentar, o público poderá curtir as atrações de abertura, como os shows da banda Jovem Dionísio, autora do hit Acorda Pedrinho; Raimundos; e Capital Inicial. Além dessas apresentações, a tradicional festa Play! vai agitar os intervalos entre os shows. Serão sete horas de espetáculo. Não fique de fora desta festa!

O megashow apresentado pelo Metrópoles Music ocorrerá na Arena BRB Mané Garrincha – compre aqui.

Veja os preços:

CADEIRA SUPERIOR:

MEIA-ENTRADA R$ 120

INTEIRA R$ 240

PISTA:

MEIA-ENTRADA R$ 280

INTEIRA R$ 560

CADEIRA INFERIOR:

MEIA-ENTRADA R$ 320

INTEIRA R$ 640

PISTA VIP:

MEIA-ENTRADA R$ 440

INTEIRA R$ 880

HOSPITALITY:

MEIA-ENTRADA R$ 400

INTEIRA R$ 800

The Killers

No dia 14 de novembro (segunda-feira), na Arena BRB Mané Garricha. As vendas para o público em geral começam nesta segunda-feira (3/10). Os ingressos custam a partir de R$ 120 e podem ser parcelados em 10 vezes sem juros. Vendas no site da Eventim (www.eventim.com.br), na bilheteria do Ginásio Nilson Nelson, na loja da Eventim, do Brasília Shopping, e na entrequadra 102/103 norte (de frente para o Eixinho).

O post Antes de Brasília, The Killers faz dois megashows lotados em Nova York apareceu primeiro em Metrópoles.