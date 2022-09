Antes de estreia na Globo, Jean Campos sofre racismo nas redes sociais

Jean Campos foi alvo de racismo nas redes sociais, nesta segunda-feira (26), e compartilhou com seus seguidores do Instagram. O ator, que é conhecido por interpretar Cirilo em Carrossel, revelou que um internauta respondeu sua publicação com emojis de macacos.

“Nem gosto de ficar postando esse tipo de mensagem que recebo aqui na DM, mas acho que às vezes é necessário para abrir o olho da galera aí”, escreveu Jean nos stories do Instagram. O nome do usuário racista não foi divulgado pelo artista.

Confira:

Foto: Reprodução/Instagram

Jean Paulo comemora contratação pela TV Globo Jean usou sua conta no Instagram para comemorar sua contratação na TV Globo. O ator compartilhou um clique nos bastidores da emissora e outro segurando o crachá da empresa. “Obrigado Deus por essa nova fase”, escreveu ele na publicação.

Jean ainda não deu detalhes de seu novo projeto na Globo e deixou seus fãs ainda mais ansiosos.

