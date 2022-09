Antes de fechar contrato com Moranguinho, ‘A Fazenda’ faz convite para Naldo e cantor expõe tudo

Ellen Cardoso, mais conhecida como Moranguinho, está confirmadíssimo para a nova edição de ‘A Fazenda’, que estreia dia 12 de setembro. Durante uma entrevista para a colunista Fábia Oliveira, o marido da dançarina, Naldo Benny, afirmou que foi convidado para todas as temporadas do reality show rural, incluindo a atual.

“Eu não aceito os convites. Vou te falar a verdade: me chamaram em todas as edições de A Fazenda que você possa imaginar, inclusive essa. Eu sou muito do palco e da arte. Nesse momento estou trabalhando em várias produções, com músicas novas, eu nunca paro”, comentou o artista.

Além da corrida rotina de trabalhos, o cantor afirmou que não se adaptaria ao confinamento. Em seguida, Naldo revelou que Moranguinho também já havia recebido alguns convites da emissora para o reality show, mas não aceitou por conta de sua filha, Maria Victória, de sete anos.

Sobre seu ciúmes, Naldo revelou ter conseguido controlar bem o sentimento, mas afirmou que teve muita ajuda de terapias. “As sessões de terapia que eu fiz me ajudaram muito. Eu não tenho mais ciúmes. Claro, tenho saudade, mas isso não é dificuldade pra mim. Eu a incentivei muito. Eu estou cuidando das coisas aqui pra ela”, explicou.

Adriane Galisteu pede para Record aumentar o prêmio de A Fazenda Durante uma entrevista ao Link Podcast, que foi ao ar nesta sexta-feira (09), Adriane Galisteu contou que pediu para que a Record TV aumentasse o valor do prêmio de ‘A Fazenda’ a partir do próximo ano. A apresentadora revelou que é a favor do aumento para que os participantes se entreguem mais durante o confinamento. Vale lembrar que a quantia paga atualmente para o campeão é de R$ 1,5 milhão.

“A experiência [em realities] me deu menos paciência. A gente está aqui para falar sério, levar a sério. Não vem achar que fazer o papel de plantinha, de bonzinho [vai dar certo]… Tem que mostrar quem você é e a que você veio, está valendo uma grana, vai ganhar um milhão e meio”, disse Galisteu.

“Eu sou até a favor que esse prêmio aumente muito. Queria que pagasse R$ 3 milhões. Eu vou lutar muito, falar com nosso patrão, para a gente na próxima A Fazenda pagar R$ 3 milhões”, completou ela.

