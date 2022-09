Antes de ir à cidade de Lula, Bolsonaro diz que vai ganhar em 1º turno

O presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), disse, neste sábado (17/9), que será eleito em primeiro turno no próximo dia 2 de outubro. Bolsonaro cumpre agenda hoje em várias cidades de Pernambuco, entre elas Garanhuns, onde nasceu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No comício em Caruaru, com a presença do prefeito Rodrigo Pinheiro (PSDB), Bolsonaro discursou com ênfase no auxílio emergencial e no Auxílio Brasil e indicou os candidatos que apoia no estado. Em seguida, disse:

“Para presidente da República, nós vamos ganhar no primeiro turno. Vamos mostrar que nós não queremos a volta dos escândalos que tínhamos há pouco no passado. Nós somos país de paz, de ordem, de prosperidade. E vamos continuar agindo dessa maneira. Gasolina lá embaixo, Auxílio Brasil lá em cima. Vamos, cada vez mais, investir dinheiro nosso no Brasil, e não em Cuba ou na Venezuela”.

Bolsonaro ainda afirmou que há quem queira “roubar” a liberdade do povo: “Cada vez mais nós temos que nos preocupar com aqueles que querem roubar a nossa liberdade aqui no Brasil. Não passarão, não roubarão a nossa liberdade”, disse. Na sequência, a plateia entoou o grito: “A nossa bandeira jamais será vermelha”.

Pela manhã, o chefe do Executivo federal fez uma motociata que partiu do município de Santa Cruz do Capibaribe, passou por Toritama e terminou em Caruaru. Na garupa da moto, estava o ex-ministro do Turismo e candidato ao Senado em Pernambuco Gilson Machado (PL).

Após a agenda em Caruaru, Bolsonaro parte para almoço em Garanhuns. Às 14h, ele participa de Marcha por Jesus em Garanhuns e discura novamente, no Parque do Povo.

No início da noite, a comitiva presidencial brasileira embarca para o Reino Unido, para participação do presidente nos eventos alusivos ao funeral da rainha Elizabeth II, em Londres.

