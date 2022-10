Anti-herói da Fazenda, Pelé encontra seu caminho num cenário adverso

Com início de jogo bem tímido e sem posicionamento claro sobre a qual grupo pertencia, o destino de Pelé Milflows parecia estar traçado em A Fazenda. Foram precisos 30 dias de confinamneto para finalmente podermos entender sua estratégia. E, se assim podemos dizer, a partir dos primeiros embates com Tiago Ramos, o peão provou ser muito mais que um sobrevivente no hospício. No deboche ou na raiva, Pelé tem a expertise que falta em grande parte do elenco. Sem paciência pra falso moralismo, o rapper deu um verdadeiro ‘olé’ nos adversários e alcançou nas últimas 48 horas o patamar de onde terá a grande chance de promover o desmonte do grupo A.

Com seu lado no grupo B já definido, Pelé virou escudo importante para barrar os agressivos avanços de Tiago Ramos e Deolane Bezerra. É a velha do “você pode ser brabo lá fora, mas aqui dentro tem outro mais brabo que você”. Lembra disso?

Pelé começou a ser observado mais atentamente pelo público quando ganhou a Prova de Fogo e não teve medo de mandar para a baia integrantes do grupo A, incluindo Deolane, movimentando ainda mais o game rural. Hoje em dia os dois não se suportam.

Peão transita entre consciente e o escrachado e bate no falso moralismo

No quebra-quebra que virou marca do grupo dela, o discurso de Pelé foi certeiro. “Vamos fazer o jogo, vamos seguir com o jogo. Mas se for pra gente sair e esse pessoal ficar porque são idiotas, escrotos, quebram as coisas, são preconceituosos e o escambal, não vamos nos perder por causa disso. Eu estou com uma força surreal que não vale a pena”. E, convenhamos, o rapper está corretíssimo.

O peão fez muito pelo Brasil ao disparar na cara da advogada que ela é seletiva em relação a suas críticas e que foi conivente com seu grupo quando alguns deles esconderam comida e leite condensado. O comentário derpertou a ira da participante.

Discurso social e político na TV do bispo

Mas foi na briga com Tiago Ramos que Pelé descobriu um ponto certeiro para desestabilizar o rival. Tiago, que por sua vez adora fazer uso de palavrões e xingamentos pesadíssimos, ficou sem argumentos ao chamar Pelé de maconheiro.

Pelé soltou o dread, subiu na mesa e proferiu seu grito de guerra e libertação em transmissão ao vivo: “Noís é hipe, nóis é reggae, nóis é verdinha”. O discurso continuou nos minutos seguintes, com ele olhando para a lente das câmeras da Record TV (emissora evangélica e moralista). “Sim, a maconha salva crianças, salva idosos, salva pessoas com câncer. Eu fumo e sou a favor da legalização da maconha”, disse. Já Tiago, cabe dizer, em vários momentos ao longo do reality contou que, além de fumar maconha, também faz uso de substância ilícita.

Mais tarde, Pelé foi enfático ao comentar sobre o silêncio de Deolane na briga dele com Tiago. “Eu to ansioso pra Deolane vir apontar essa pauta de maconha comigo, que eu vou quebrar ela no meio. Eu nunca vi uma advogada tão burra na minha vida, tão escrota”, disse.

Determinado, peão quer pagar pra ver!

Pelé deixou de ser apenas mais um no jogo. Disposto a pagar pra ver até onde vai a maldade e a incoerência do grupo A, ele agora quer tirar à prova sobre o poder de seus adversários fora do programa. Em conversa com alguns aliados, o peão confessou que deseja repetir a estratégia de sobrar no Resta Um para disputar a Prova do Fazendeiro.

O peão também disse que sabe do risco de cair na roça e ser eliminado, mas precisa ganhar alguma prova para “se sentir vivo”. “Se eu for será ‘mow’ roça maneira e a gente te vê quem está certo e quem está errado. Se eu estiver errado também, tá tudo certo.”

Encorajado e com gás para não deixar a peteca cair, Pelé se firma na Fazenda como ponto fora da curva. Às vezes acima do tom e outras vezes com os dois pés no humor, ele ganha força como peça importante neste cenário que parece bastante desfavorável para o grupo B após a eliminação de Tai Zaqui.

Fique por dentro! Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Já leu todas as notas e reportagens da coluna hoje? Clique aqui.

O post Anti-herói da Fazenda, Pelé encontra seu caminho num cenário adverso apareceu primeiro em Metrópoles.