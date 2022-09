Antonio Fagundes explica afastamento de partidos políticos: ‘Já fui muito usado’

O ator Antonio Fagundes explicou por que atualmente prefere não se envolver mais em campanhas políticas. Nas eleições de 1989, por exemplo, ele chegou a aparecer na propaganda eleitoral do então candidato à presidência Luís Inácio Lula da Silva (PT). “Deixei de me engajar partidariamente. Eu já fui muito usado em campanha e depois que ajudei a colocar a pessoa lá, não sou mais ouvido”, contou o artista durante participação no programa “Provoca”, da TV Cultura. O artista está no elenco da minissérie “IndependênciaS”, que estreia no próximo dia 7 de setembro na TV Cultura. Na trama, que contará com 16 episódios, ele interpreta Dom João VI. Questionado pelo apresentador Marcelo Tas se o nome da produção é uma provocação, Fagundes declarou: “A história é do povo e não de um governo”. Para o artista, refletir sobre o passado em obras como essa é necessário para tentar entender o que de fato aconteceu na história do Brasil.

“Nós não sabemos exatamente como foi e precisamos investigar, ir atrás, e trazer novas versões, visões. Qual é o ponto de vista do negro escravizado? Nós não temos esse registro, foi apagado da história do Brasil”, comentou Fagundes. Na série, o personagem vivido pelo ator foi construído de uma forma que o afasta de uma imagem que, na visão do artista, sempre foi caricata. “É uma novidade essa visão que a gente vai trazer de que Dom João VI não é bem aquela caricatura que nós engolimos durante décadas”, falou. “A gente queria tirar, e acho que conseguimos fazer isso, a imagem caricatural dele, que é sempre comendo galinhas, cheio de gordura e meio bobo, e ele podia ter sido tudo na vida, menos idiota.” A entrevista completa de Fagundes ao “Provoca” vai ao ar na terça-feira, 6, às 22h.