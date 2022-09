Antony marca em estreia, e United bate o Arsenal em clássico pelo Inglês

Em jogo recheado de brasileiros, o Manchester United contou com o brilho de Antony em sua estreia para derrotar o Arsenal, por 3 a 1, em clássico disputado no Old Trafford. A vitória levou a equipe de Erik Ten Hag à quinta posição da Premier League. Já os londrinos permanecem na liderança isolada, com 15 pontos, apesar da derrota.

Centro das atenções na partida, Antony parece não ter sentido o peso de seu primeiro jogo com a camisa dos Diabos Vermelhos. O atacante deu passe de calcanhar, fez jogadas de efeito e, ainda por cima, balançou as redes no primeiro tempo. Ele jogou por 57 minutos e foi substituído por Cristiano Ronaldo, na etapa final.

O Arsenal chegou a empatar com Saka, logo na volta do intervalo, mas viu o time de Manchester abrir dois de vantagem e garantir o triunfo. Os outros gols foram marcados por Rashford, no segundo tempo. Os outros brasileiros, Jesus e Martinelli, tiveram boa atuação. Casemiro e Fred, por sua vez, iniciaram no banco de reservas e entraram apenas na reta final.

O United agora volta a campo pela Liga Europa, onde encara a Real Sociedad, nesta quarta-feira. Já os Gunners recebem o Zurique, também pelo torneio continental, na mesma data.

Primeiro tempo

O primeiro tempo do clássico foi equilibrado. Antony já apresentou suas cartas à torcida do United com menos de 10 minutos, quando deixou de calcanhar para Dalot cruzar e Eriksen quase marcar.

Aos 11, o Arsenal chegou a balançar as redes com Martinelli. O atacante recebeu em velocidade e tocou na saída de De Gea. No entanto, o tento foi anulado após longa análise do VAR por uma falta na origem da jogada. Martinelli voltou a levar perigo ao gol de De Gea aos 31, quando cabeceou cruzado, mas viu o goleiro fazer ótima defesa.

Quem abriu o placar foram os donos da casa. Com 36 minutos no relógio, Sancho e Rashford trocaram passes, e deixaram Antony na cara do gol. O brasileiro não perdoou, bateu com categoria e partiu para o abraço.

Segundo tempo

O Arsenal não se abalou com o gol sofrido na etapa inicial e acuou os mandantes na volta do intervalo. Logo aos seis, Gabriel Jesus fez boa jogada pela direita e rolou para Odegaard, que finalizou mal. Na sequência, Saka recebeu na direita e chutou cruzado. A bola passou raspando a trave de De Gea.

Os visitantes pressionaram, pressionaram… Até que chegaram ao empate. Aos 14, Odegaard roubou a bola no meio e lançou Jesus na área. O brasileiro não conseguiu finalizar, mas viu a bola sobrar com Saka, que, sozinho, apenas completou para as redes.

Poucos minutos depois, porém, o United voltou a ficar à frente. Rashford recebeu lançamento de Bruno Fernandes e chutou com força para marcar o segundo da equipe no jogo. O atacante foi às redes mais uma vez aos 29 minutos, quando Eriksen invadiu a área e tocou para o inglês guardar o segundo dele na partida.

Confira outros resultados do Campeonato Inglês neste domingo:

Brighton 5 x 2 Leicester City