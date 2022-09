Antony se torna brasileiro mais jovem a marcar na estreia da Premier League

Ser contratado por quase 100 milhões de euros por um gigante do futebol mundial, que vive seca de títulos, talvez fosse um peso para alguns. Menos para Antony. O atacante brilhou logo em sua estreia pelo Manchester United e marcou um gol na vitória da equipe sobre o Arsenal, por 3 a 1, neste domingo.

O ex-jogador do São Paulo não só abriu o placar no clássico, como já estabeleceu uma nova marca. Agora, ele é o brasileiro mais jovem a balançar as redes no primeiro jogo de Premier League, aos 22 anos.

Além do tento, o ponta acertou dois chutes no alvo, deu 10 passes certos, contribui com um desarme e uma falta sofrida. Centro das atenções na partida, ele ainda deu toques de calcanhar, fez jogadas de efeito, e foi às redes pela primeira vez com a camisa dos Diabos Vermelhos com menos de 45 minutos. Ele foi substituído pelo astro Cristiano Ronaldo, aos 12 da etapa final.

O tento anotado por Antony quebrou um jejum de 25 confrontos entre Arsenal e Manchester United sem gols brasileiros. O último a marcar no duelo foi o lateral Fábio, na vitória da equipe de Old Trafford por 2 a 0, na Copa da Inglaterra de 2010/11. Portanto, este é o primeiro gol brasileiro no embate desde 2011.

Após um início ruim no Campeonato Inglês, o United acumula quatro vitórias seguidas no torneio. O time triunfou no clássico contra o Liverpool, Southampton, Leicester e, claro, o Arsenal, pulando da lanterna para o quinto lugar na competição. Ao todo, foram oito bolas na redes e apenas dois gols sofridos no período.

Agora, o time de Erik Ten Hag volta suas atenções à disputa de outro campeonato: a Liga Europa. A equipe recebe a Real Sociedad nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos. Em seguida, visita o Crystal Palace em seu próximo compromisso na Premier League.