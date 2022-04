Antony tem lesão no tornozelo e pode ficar sem jogar o resto da temporada

O Ajax comunicou, nesta terça-feira (5), que o atacante brasileiro Antony pode ficar afastado dos gramados o restante da temporada. Foi detectada uma lesão no tornozelo direito “mais grave do que se pensava incialmente”, diz o informe do clube holandês.

O atacante saiu de maca do campo no confronto entre Bolívia e Brasil, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Neste mês, é certo que o jogador não tem chances de atuar.

Com o desfalque, Antony não participará da final da Copa da Holanda, em 17 de abril. O Ajax faz embate contra o PSV Eindhoven.

No Campeonato Holandês, o clube é líder com 69 pontos. O Ajax lidera o Campeonato Holandês e sonha em repetir a dobradinha da temporada anterior.

Além dessa partida, o jogador também fica de fora dos jogos contra Sparta Roterdã, neste sábado, NEC, dia 23, e Zwolle, dia 30.