Anúncio de Resident Evil 4 Remake pode chegar em breve

Rumores sobre a chegada de Resident Evil 4 Remake estão ganhando cada vez mais força nas redes; Tanto que apenas algumas horas atrás foi sugerido que seu anúncio oficial chegaria muito em breve. Já faz algum tempo que a Capcom se certificou de consolidar uma de suas sagas emblemáticas, enviando-nos um título principal quase todos os anos. Foi o caso de Resident Evil 7 (2017), Resident Evil 2 (2019), Resident Evil 3 (2020) e Resident Evil Village (2021). No entanto, desde a chegada do Village, a empresa japonesa permaneceu bastante fechada em termos de notícias sobre novos jogos. No entanto, isso pode mudar em breve, pois o anúncio de Resident Evil 4 Remake pode estar prestes a chegar.

Resident Evil 4 Remake official announcement is very close… — BOCO (@BOCOBOCACO) April 30, 2022

Alguns dias atrás, o insider e usuário do Twitter @BOCOBOCACO comentou que a Capcom estaria prestes a quebrar seu silêncio em relação a Resident Evil e que o remake seria o próximo a chegar. Embora os rumores sobre seu desenvolvimento estejam em andamento há algum tempo, em alguns vazamentos sobre o roteiro da Capcom foi sugerido que seu lançamento poderia ser adiado pela situação atual.

No entanto, se os rumores se confirmarem e o anúncio de Resident Evil 4 Remake for iminente , seria mais do que possível que o jogo chegasse este ano ou início de 2023, já que a Capcom costuma apresentar seus títulos quando seu lançamento é quase iminente. E é improvável que com Resident Evil 4 Remake a empresa tenha feito uma exceção.