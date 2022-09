Ao assistir discurso de MC Créu, Moranguinho avisa que vai revelar todos os podres do cantor

A 14ª temporada de ‘A Fazenda’ já está entre nós e estreou com muitas alfinetadas entre os participantes. MC Créu está no ‘Paiol’ e é um dos 5 famosos que estão concorrendo a vaga 21º no reality show rural.

Apesar de depender da votação popular para continuar no programa, o cantor já está causando mal-estar com sua possível presença no reality. Moranguinho, que já foi dançarina do MC Créu, ficou aborrecida com o discurso dele.

Claramente incomodada com as falas do cantor, a dançarina deixou claro que, se ele continuar na temporada, revelará para o Brasil todos os podres do cantor. Atualmente influenciadora, Ellen Cardoso é casada com Naldo Beny e ganhou repercussão ao substituir a Mulher Melancia como dançarina de MC Créu.

VOTEM PARA O CRÉU ENTRAR #AFazenda14

— Vai Desmaiar #AFazenda14 (@vaidesmaiar) September 14, 2022

Ruivinha de Marte é apontada como ‘preguiçosa’ e ‘planta’, já na primeira dinâmica Apesar da estreia de ‘A Fazenda 14’ ter acontecido nesta terça-feira (13), os peões já foram reunidos no episódio de pré-estreia para participar da primeira dinâmica da temporada. Os participantes tiveram que responde ruma série de perguntas sorteadas por jornalistas convidados.

O jornalista Chico Barney sorteou a seguinte pergunta: “Quem tem jeito de que vai ser o peão mais preguiçoso?” e indicou Pelé para responder. Para o participante, Ruivinha se encaixaria na descrição, pelo que observou durante os dois dias já confinados. No final da dinâmica, o participante Lucas indicou Ruivinha como “planta” da temporada, devido à sua timidez.

