Ao lado da família, Cristiano Ronaldo agradece carinho após morte de filho

Cristiano Ronaldo, enfim, está com sua família completa em casa. O atacante do Manchester United postou uma foto nesta quinta-feira com sua esposa Georgina e sua filha recém-nascida. “Lar doce lar. Gio e nossa filhinha estão com a gente. Agora é hora de ser grato pela vida que acabamos de receber neste mundo”, escreveu o jogador.

No início da semana, Cristiano anunciou a morte, antes do parto, de um dos gêmeos que esperava. Além da recém-nascida, o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro é pai de quatro filhos, três deles nascidos por barriga de aluguel antes de conhecer sua atual parceira. O casal, que se conheceu na época em que Ronaldo jogava no Real Madrid, tem uma filha de quatro anos.

Além de comunicar que todos estão em casa, o atacante também agradeceu a solidariedade do mundo do futebol após emitir o comunicado. “Queremos agradecer a todos pelas palavras e gestos gentis. O apoio de vocês é muito importante e sentimos o amor e respeito de todos por nossa família”, completou Cristiano no post.

Uma das cenas mais marcantes durante a ocasião foi no jogo do United contra o Liverpool. Quando o cronômetro chegou aos sete minutos do primeiro tempo, todos os torcedores presentes no Anfield levantaram para aplaudir o português, além de gritar “Cristiano”.