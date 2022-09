Ao lado de Erik Ten Hag, Antony é apresentado no Manchester United

O brasileiro Antony enfim chegou ao Manchester United. Após ter sua contratação oficializada nesta semana, o jogador assinou contrato nesta quinta-feira e posou com a camisa do clube inglês. O atacante ainda reencontrou o técnico Erik Ten Hag, com quem trabalhou no Ajax.

“Este é um momento incrível em minha carreira, poder me juntar a um dos clubes mais icônicos do mundo. Estou grato a todos que acreditaram em mim, especialmente minha família e todos os meus técnicos e companheiros, pois eu não poderia conseguir sem eles”, disse Antony ao site oficial do time de Manchester.

Após o anúncio oficial, restavam apenas a realização de exames médicos e detalhes burocráticos quanto ao visto de trabalho para que a negociação fosse concretizada. O atleta firmou vínculo por cinco temporadas, até 2027, com opção de renovação por mais um ano.

Em suas redes sociais, o clube publicou um vídeo de Antony com o contrato em mãos. Ao seu lado, o técnico Erik Ten Hag, grande responsável por sua transferência, pergunta: “Você está pronto para isso?”. O brasileiro, então, responde positivamente.

“Jogar com Erik Ten Hag no Ajax foi perfeito para mim e para meu desenvolvimento. Seu estilo de futebol e de treinar trouxe o melhor de mim. Estou animado pelo que ele me fale sobre seus planos e ambições em Manchester”, comentou o atacante de 22 anos.

O nome do jogador foi especulado em Old Trafford desde o início da janela de transferências. Acabou ficando em segundo plano, mas voltou à tona após um início ruim da equipe na Premier League. Na Inglaterra, Antony irá reencontrar também o zagueiro argentino Lisandro Martínez e os companheiros de Seleção Brasileira, Casemiro e Fred.