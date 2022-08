Ao lado dos pets, Luísa Sonza revela segredo por trás do sucesso de ‘Cachorrinhas’

Luísa Sonza não poderia ficar mais feliz após o single Cachorrinhas se tornando um sucesso absoluto. Esta é o primeiro projeto da cantora com a Sony Music, gravadora que a ajudará com a carreira internacional. Não só ela, como os seus pets também possuem contrato exclusivo com a empresa.

+ Luísa Sonza vive romance com ex affair de Anitta; descubra quem é

Em entrevista ao Fantástico, exibida no último domingo (31), a cantora mostrou todas as estrelas da sua nova produção, comentando os resultados após duas semanas de lançamento.”Um trabalho com as minhas nenéns. Um trabalho também com a minha equipe, que é minha segunda família. A gente faz um trabalho com muito coração, muita dedicação e muito amor que resulta nisso tudo aí”, contou.

Luísa Sonza apresentou suas inspirações para o seu novo single, Cachorrinhas (Foto: Reprodução/TV Globo)

Em seguida, a artista falou sobre sua inspiração para a música. “Eu sempre penso em algo que seja sempre muito pessoal e real da minha vida. Com ‘Cachorrinhas’ não foi diferente. Uma música POP divertida, porque elas realmente são importantes na minha vida“, complementou.

Sua nova música marca o início de uma fase mais divertida e leve da cantora, que deixou todos abalados com o lançamento de “Doce 22“. Em menos de duas semanas, a produção conquistou mais de 13 milhões de views no YouTube, enquanto a música está também próxima a marca de 13 milhões no Spotify.

Em uma noite de lua cheia, as cachorrinhas de Luísa Sonza ganham forma humana (Foto: Reprodução/Instagram)

O planejamento para este grande sucesso foi bem estratégico. Seis meses antes da produção, Luísa Sonza e equipe organizaram tudo em três etapas. “A pré é onde a gente trabalha a expectativa e a ansiedade do público. O lançamento é quando a gente lança o material, o clipe e a música. A sustentação, que é uma das fases mais importantes, que é onde a gente vai fazer que a música ela seja lembrada“, explicou o publicitário Judeilton Reis, responsável pelas mídias sociais da artista.

Por fim, a artista ainda deu spoilers dos seus próximos projetos. “É uma experiência que a gente vai criar para os fãs e público, que se chama “O conto dos Dois Mundos”. [Esse projeto] Conta esses mundos em que vivo, que crio. A gente vai rodar o Brasil com isso. Então, vamos contar histórias. É isso que estou fazendo com a minha carreira“, finalizou.

Clipe de Cachorrinhas é um dos mais caros de Luísa Sonza O videoclipe contou com a presença ilustre das cachorras da cantora, Gisele Pinschers, Britney Spinchers e Duda Beainshcer Sonza e da gata Rita Lee Sonza. Dirigido por Fernando Nogari, o clipe de Cachorrinhas é uma das produções mais caras da carreira de Sonza. Aliás, Nogari já trabalhou até com Selena Gomez!

“Uma coisa que a gente trouxe desde o começo foi fazer um clique que fosse POP e ter uma autenticidade brasileira. Tivemos inspiração naqueles dinners americanos, mas a gente nunca viu uma artista pop num balcão de uma padoca de São Paulo. então, como a gente traz a sofisticação só que com um cenário brasileiro“, explicou o diretor.

Leia mais sobre notícias dos famosos:

+ Gkay surpreende com mudança drástica no visual; confira

+ Lumena Aleluia festeja após um mês em site adulto: “Achei que meu lado sensual tinha que ser negado”

+ Após ser espancado, idoso morre durante show de Fábio Jr.

BOMBOU: ENTENDA A ‘BRIGA’ ENTRE MAÍRA CARDI E O EX-BBB PAULO ANDRÉ