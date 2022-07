Ao promover lançamento de novo álbum, Beyoncé posta foto especial e detalhe rouba a cena

Quando não estava gravando o seu novo álbum, era assim que Beyoncé ficava em casa com os filhos! A foto foi revelada pela própria cantora no encarte do vinil de “Renaissance“, junto a uma carta de agradecimento.

“Quero agradecer especialmente a Rumi, Sir e Blue por me permitirem espaço, criatividade e inspiração. E um agradecimento especial ao meu lindo marido e muso, que me apoiou durante aquelas madrugadas no estúdio”, declara a cantora num trecho da mensagem. Veja a imagem:

No encarte do #RENAISSANCE , Beyoncé confirma que o álbum terá 3 atos e agradece aos seus filhos Blue, Rumi e Sir, ao JAY-Z, a Parkwood, seu tio Jonny e a todos os pioneiros da cultura que foram invisibilizados. O álbum será lançado nesta sexta-feira às 00h no Brasil. pic.twitter.com/jZRdkgjSMF — Beyoncé Access (@beyonceaccess) July 28, 2022

Detalhes sobre o lançamento do novo álbum de Beyoncé

Um é pouco, dois é bom e três é melhor ainda! Após várias especulações e vazamento do disco em formato físico nas lojas musicais da Europa, Beyoncé confirmou que o álbum “Renaissance” será mesmo dividido em três partes!

“Esse projeto de 3 ATOS foi gravado por 3 anos durante a pandemia. Um tempo de ficar quieta, mas que também foi o tempo em que mais me achei criativa”, cita um trecho da dedicatória da cantora no vinil de “Renaissance“. Além disso, a loja oficial da Queen B revelou as quatro poses de capas alternativas que formarão parte do box do novo disco. Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shop Beyoncé (@shopbeyonce)

