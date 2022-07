Ao vivo, Murilo Huff faz revelação inesperada e choca Faustão: “Eu sempre falava”

Na última quinta feira (28), durante o “Faustão na Band“, o cantor Murilo Huff, pai do filho da eterna Marília Mendonça, surpreendeu o apresentador Fausto Silva ao vivo.

+ Veja mais notícias dos famosos

Isto porque, durante sua participação no quadro, “Na Pista do Sucesso”, além de cantar diversas de suas canções, o músico contou que tinha um sonho de infância envolvendo o jornalista e especificamente, seu famoso microfone usado nas telinhas da televisão.

“Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era criança, eu não gostava de carrinho, de boneco… Eu gostava de instrumento musical e microfone. Meu sonho, que eu sempre falava para o meu pai, era um microfone igual ao do Faustão, porque era sem fio. Eu falava ‘eu quero um microfone igual o do Faustão, me dá, por favor!”, disse. Confira o momento:

Murilo Huff revela sonho de infância no palco do Faustão. #FaustãoNaBand pic.twitter.com/HI9ITmrL7A

— Faustão na Band (@faustaonaband) July 29, 2022

Ruth Moreira comenta sobre novo affair de Murilo Huff Recentemente, em vídeo publicado em seu canal do Youtube, a mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Moreira, revelou que já chegou a conhecer o novo affair do cantor Murilo Huff, a médica Nicole Melo.

Juntos, os dois comentaram sobre o assunto de maneira descontraída e aos risos, ela questionou o ex-genro: “Não vou fazer nenhuma pergunta indiscreta, né!? O povo é muito curioso! E aí, você tá em algum relacionamento? Saiu fofoca por aí”, disse.

Em seguida, Murilo esclareceu que embora ainda não tenha cravado um novo relacionamento sério, Ruth já foi apresentada à dermatologista, considerando que atualmente os dois possuem uma relação de mãe e filho.

Confira tudo que está rolando entre as celebridades:

+ Kevinho sofre acidente e passa por cirurgia às pressas; saiba mais sobre o estado de saúde do cantor

+ Após apostar R$100 mil ao vivo, Ratinho toma atitude inesperada e choca funcionário

+ Após Anitta declarar voto em Lula, Ciro faz revelação inesperada e admite: “Cotovelo doendo”

BOMBOU: LÉO SANTANA recebe BRINQUEDO ADULTO de FÃ e TOMA ATITUDE INUSITADA