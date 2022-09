Aos 32 anos, Balotelli assina com o FC Sion, da Suíça, por duas temporadas

O atacante Mario Balotelli assinou nesta quarta-feira um contrato de dois anos com o FC Sion, da Suíça. O clube se torna, assim, o 11º time da carreira do excêntrico italiano. “O FC Sion comemora a chegada de um atacante de classe mundial”, declarou a agremiação em seu comunicado.

Balotelli, de 32 anos, marcou 14 gols em seus 36 jogos com a Seleção Italiana, mas sua última partida com a camisa da Azzurra foi em setembro de 2018.

Ex-atacante do Manchester City e Liverpool, Balotelli chega à Suíça após uma temporada na liga turca, onde marcou 18 gols em 31 partidas com a camisa do Adana Demirspor. Porém, brigou com seu treinador.

Balotelli também jogou no Milan e na Inter de Milão, mas seus inúmeros problemas disciplinares nas equipes pelas quais passou prejudicaram sua carreira.