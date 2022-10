Aos 34 anos, atacante Higuaín anuncia aposentadoria do futebol

O atacante argentino Gonzalo Higuaín anunciou nesta segunda-feira que se aposentará do futebol ao fim deste ano. O jogador, atualmente, defende o Inter Miami, na Major League Soccer. A notícia foi dada em coletiva de imprensa.

Em sua carreira de cerca de 17 anos, Higuaín tem mais de 700 jogos, com passagens por grandes times da Europa. A primeira experiência no Velho Continente foi em 2007, quando saiu do River Plate para o Real Madrid, onde permaneceu até 2013. De lá, seguiu para o Napoli, da Itália, e depois para a Juventus.

Depois de dois anos na equipe bianconera, perdeu espaço e foi emprestado para Milan e Chelsea. Ao fim do contrato, foi transferido ao Inter Miami. Na equipe norte-americana desde 2020, Higuaín tem 64 jogos, sendo 54 como titular. Além disso, soma 26 gols e 14 assistências. Apenas na atual temporada, são 12 bolas na rede e dois passes para gol.

Suas aparições de destaque também renderam ao jogador algumas convocações para a seleção argentina. Pela Albiceleste, o atacante tem 75 jogos e 11 gols. Além disso, participou de três Copas do Mundo (2010, 2014 e 2018).