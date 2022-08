Aos 41, Nadja Haddad congela embriões e fala de pressão por gravidez

Apresentadora do Bake Off Brasil, reality show de confeitaria do SBT, Nadja Haddad precisa lidar com o interesse público em outro “forninho”. Aos 41 anos, os últimos seis casada com Danilo Joan, ela é constantemente abordada a respeito de gravidez. Com o passar o tempo, a curiosidade se transformou em pressão e o desejo virou cobrança, o que ainda a incomoda.

Em entrevista ao Metrópoles, Nadja Haddad reforça o sonho de engravidar e afirma encarar melhor as perguntas sobre maternidade. A apresentadora congelou embriões e pretende aumentar a família sempre considerando em primeiro lugar as rotinas profissionais dela e do marido. Atualmente, ela se dedica à oitava temporada do Bake Off, lançada no último sábado (6/8), enquanto ele cumpre seu segundo mandato como prefeito de Cajamar (Grande São Paulo).

“Tenho vontade, sim, de ser mãe. Congelei embriões porque já tenho uma idade que consideram de risco. No momento em que meu marido e eu desejarmos, seguimos em frente, porque graças a Deus eu sou saudável e ele também é, mas foi uma escolha nossa por planejamento familiar. A gente quis namorar, passear, trabalhar bastante, porque ter um filho muda para sempre o seu projeto de vida. É um projeto eterno, então se você tiver condição de se preparar para isso, se não for no susto, se prepare, porque realmente é algo que desejamos muito. Que venha no momento em que a gente se sinta bem para isso, seguros e tranquilos. Estão lá, congeladinhos, e no momento mais apropriado isso vai acontecer”, declara Nadja Haddad.

O preparo da artista para a sonhada maternidade só foi possível com muita autorreflexão e a cumplicidade do companheiro, que não entendia por que as incontáveis perguntas sobre gestação incomodavam tanto sua mulher. Nadja, que por ser mulher já encarava a gravidez como “contagem regressiva”, já se irritou com a obsessão do público por algo que dizia respeito apenas a ela. Hoje, a titular do Bake Off aprendeu a se controlar, mas reconhece o componente machista na cobrança para ser mãe.

“Antigamente, isso me irritava muito. ‘E aí, não vai ter filho?’. Eu ficava muito angustiada e indignada, porque acho que toda mulher tem que ter o seu tempo, as suas escolhas. Dava até respostas atravessadas. Com o tempo, falei: ‘É normal, as pessoas não fazem por mal’, então tudo bem. Mas essa pressão psicológica não é legal nem respeitosa com as mulheres e com os casais, porque todo mundo tem escolhas e questões de saúde. Nem todo mundo pode. Engraçado que a mulher é muito cobrada. O homem, muito menos. Ninguém cobra! Ninguém virou para o meu marido: ‘E aí, não vai ser pai?’. Na época, ele não entendia bem por que eu ficava brava. Mas depois: ‘É verdade, que saco, né?’. Aprendi a lidar com essa pressão, mas fico pensando nas mulheres que desejam ter filhos e não têm condição ou saúde. Imagine o sofrimento dessas mulheres. As pessoas têm que ter mais empatia, não ficar pressionando”

Nadja Haddad e marido se conheceram após “xingamento”

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Nadja Haddad + (@nadjahaddad)

A titular do Bake Off se casou em 2016, pouco tempo após ter ficado pela primeira vez com Danilo Joan. Para quem morava sozinha e não imaginava subir ao altar tão cedo, Nadja Haddad se surpreendeu ao perceber que estava apaixonada pelo rapaz. Mais chocante ainda foi o dia em que se cumprimentaram, com direito a uma história hilária com xingamentos.

“A gente já se esbarrava em alguns eventos, mas nunca tinha parado para prestar atenção. Fui convidada para uma festa de final de ano de uma agência de publicidade, e ele também. Uma amiga que trabalhava com o meu ex ficou na minha casa. ‘O Danilo me convidou’. ‘Que Danilo?’. Aí lembrem que já tivemos uma treta. Eu o tinha xingado porque achava que ele era namorado de uma moça que dava mole para o meu ex. Aí é bafão! Saímos para jantar, cumprimentei e ele: ‘Como assim muito prazer? Você me xinga e não se lembra?’. ‘Ai, meu Deus, me desculpa!’. Foi ótimo! No dia seguinte, acabamos ficando e, quando a gente se beijou, pensei: ‘Ferrou’. Ou ‘deu ruim’ ou ‘deu bom’. E a gente nunca mais se largou”, relembra.

Embora seja prefeito, Danilo sabe quem a famosa da relação. Enquanto Nadja participa do trabalho do marido sem problemas, ele ainda tem dificuldades para se familiarizar com o meio artístico. A apresentadora conseguiu convencer o companheiro a participar do quadro Minha Mulher que Manda, do programa Eliana, e o casal saiu vencedor da competição.

“Quando fomos convidados para a Eliana, ele quis me matar (risos)! Ele ficou nervoso porque não sabe esquentar uma água! ‘Eu não vou, eu vou passar vergonha!’. ‘Danilo, fique em paz, eu vou te orientar em tudo!’. Para ele, é um ambiente diferentão. Sessão de fotos comigo é um horror, ele fica todo durinho! Não gosta muito, mas acaba topando por parceria. Ele me conheceu já trabalhando na TV, já com alguma visibilidade, e ele tem muito orgulho disso, fica mais entusiasmado do que eu quando as pessoas pedem para tirar foto, quando me elogiam. Ele fica cheio de orgulho, com brilho nos olhos. Quando recebi o convite para o Bake Off, ele chorou de alegria! Vejo meu marido como meu melhor amigo. Deus não podia ter me dado um parceiro mais incrível!”, derrete-se.

