A rainha da banheira Luiza Ambiel pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira (26).

A morena recriou a foto da banheira do Gugu “Esse biquíni é bem conhecido, o Brasil conhece”, conta Luiza que tem o biquíni há 25 anos e usava ele na banheira.

A foto reproduzida foi a do CD do Gugu “dance”, lançado em 1996.

O ensaio aconteceu no motel Point em São Paulo e a beleza ficou por conta do Hair Artist Chris Malaquias, as fotos já estão disponíveis na plataforma adulta Privacy.

Foto: Cauê Garcia