Aos 55 anos, Claudia Raia anuncia gravidez com Jarbas Homem de Mello

A atriz Claudia Raia, de 55 anos, anunciou, nesta segunda-feira, 19, a gravidez do terceiro filho, que será o primeiro herdeiro do casamento com Jarbas Homem de Mello. No Instagram, a artista publicou um vídeo fazendo sapateado com o marido, onde ambos comemoram a notícia e até mesmo mostram o teste de gravidez. “Não é novidade nosso sonho de sermos pais. E não é que ele se realizou?”, escreveu na legenda da publicação. Além disso, nos stories, a famosa comentou que ficou surpresa com a desconfiança da médica de uma possível gestação durante a consulta. “Quando a médica me pediu um exame de gravidez, eu falei ‘amor você está bem louca, de onde você tirou isso? eu tenho 55 anos de idade’. E ela disse ‘eu preciso investigar, todas as suas taxas estão diferentes, estranhas’. Fiz o teste que todo mundo faz, não aguentei esperar. Deu grávida mais de três semanas. E falei ‘tá errado, não pode ser’. Falei com Deus: tenho 55 anos, vocês querem me enlouquecer?. Não é assim a vida. E tinha 99,9% de precisão. É pra cair dura”, relembrou. Em 2020, Claudia Raia já havia revelado que gostaria de ser mãe mais uma vez. A atriz já é mãe de Enzo e Sophia, frutos do casamento com Edson Celulari.

