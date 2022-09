Aos 55 anos, Claudia Raia resolve ficar nua em cadeira e mostrar flexibilidade de ‘abertura’

Impressionante! Claudia Raia, atriz, modelo e influenciadora digital, fez a alegria de seus fãs na noite da última sexta-feira (10) ao divulgar um ensaio cheio de conceitos e, claro, bem ousado.

+ Nicole Bahls usa o seu maiô mais cavado e transparência acaba revelando seios ‘pra cima’: “Eita”

“A legenda fica por vocês”, escreveu na legenda da publicação. Já na foto, Claudia Raia surge como veio ao mundo sentada em uma cadeira, enquanto mostra toda a sua flexibilidade e abre as pernas no limite. Claro, não demorou nada que os fãs fossem à loucura e se declarassem no campo de comentários.

“Eu quero chegar aos 55 assim, cheia de boa forma, que eu vou amar”, disse um fã nos comentários do Instagram. “Que saudade de te ver na telinha, mas esse ensaio tá arrasador demais, amei”, apontou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia revela que já fingiu desmaio no motel: “Vocês não vão acreditar no que rolou” Durante entrevista, Claudia Raia, sempre de bom humor e com histórias que chamam a atenção de todas as pessoas, revelou aos fãs um momento, digamos, bizarro! Segundo a atriz, ela já teve que fingir um desmaio no motel. É isso mesmo o que você leu.

“Já fingi desmaio no motel. Gosto de reparar os pés, mas marquei com o bofe na praia e ele não foi. Nos encontramos apenas à noite. Na hora que ele tirou o sapato no motel… Não tinha como, não dava”, disse Claudia Raia.

“Fiz uma cena, falei que estava passando mal. Pedi para ele me levar para casa. Nunca mais saí com o bofe”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

