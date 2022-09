Aos 60 anos, Paulo Ricardo posa nu pela primeira vez: “Literalmente um prazer”

Com muita sensualidade, Paulo Ricardo comemorou a chegada dos seus 60 anos nesta sexta-feira (23). Pela primeira vez, o dono do hit “Olhar 43” tirou toda a roupa para um ensaio especial com Bella Pinheiro, com quem vive um relacionamento desde 2017.

+ Francine Piaia promete liberar OnlyFans para todos caso o Brasil conquiste título na Copa do Mundo

Em conversa com o Gshow, o cantor afirmou que posar nu foi uma experiência bacana. “Foi uma delícia, lúdico, sexy e engraçado, ao mesmo tempo, com nossos gatos se misturando ao cenário e ao figurino, uma bagunça gostosa. Sem contar que a fotógrafa é minha mulher, então foi literalmente um prazer”, afirmou.

Bella Pinheiro, companheira de Paulo Ricardo, ficou responsável pelas fotografias (Foto: Reprodução/Bella Pinheiro)

Paulo Ricardo fala sobre completar 60 anos Ainda em conversa com o Gshow, Paulo Ricardo ainda comentou sobre envelhecer, afirmando ser uma questão de perspectiva. “Claro que ninguém gosta de envelhecer, de sentir as limitações que a idade traz, mas acredito que se você se mantém em forma, apaixonado pela vida e pelo que faz, inquieto e curioso, a idade cronológica é um mero detalhe.”

Com quase 40 anos de carreira, Paulo Ricardo foi vocalista da banda RPM, conquistando o auge nos anos 1980. Entre seus maiores sucessos – “Olhar 43“, “Rádio Pirata” e “Loura Gelada“, o cantor recebeu autorização de Yoko Ono, companheira de John Lennon, para regravar uma versão em português de “Imagine”.

O cantor comentou que o seu sucesso no passado mexeu com a forma que ele via o mundo, necessitando de sabedora para lidar com as mudanças. “Confesso que aquela explosão dos anos 80 mexeu com nossa cabeça e das pessoas à nossa volta, o sucesso é um animal selvagem, mas com o tempo você aprende a domá-lo”, afirmou.

