Aos 86 anos, morre Éder Jofre, tricampeão mundial de boxe

O esporte brasileiro está em luto. Morreu neste domingo (2), aos 86 anos, Éder Jofre, tricampeão mundial de boxe do peso-pena. Um dos maiores pugilistas da história, Jofre estava internado desde março por causa de uma pneumonia e morreu em razão de complicações da doença.

Éder Jofre sofria de encefalopatia traumática crônica, doença conhecida por “demência pugilística”, diagnosticada em 2015.

Paulista, ele nasceu no dia 26 de março de 1936. Durante a carreira no boxe, o brasileiro construiu um cartel de 81 lutas, 75 vitórias (52 por nocaute), quatro empates e duas derrotas.

Apesar do brilho na luta, Éder Jofre sonhava em ser desenhista. Os planos mudaram quando o teto do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo caiu e destruiu todo o seu material escolar. Incentivado pelo pai, ele trocou o desenho pelo boxe aos 14 anos.

“Comecei a treinar para lutar com 14 anos. E com 16 anos fiz o meu primeiro combate, no Campeonato do Sesi, em 1952”, contou Jofre, em entrevista à TV Globo, em 2011.