Aos 96 anos, morre filha de Cecília Meireles a atriz Maria Fernanda

No último sábado (30) a atriz Maria Fernanda faleceu aos 96 anos na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, local onde ficou internada por quatro dias devido complicações respiratórias. A causa da morte foi uma pneumonia bacteriana.

Filha da poetisa Cecília Meireles e do pintor Fernando Correia Dias, iniciou sua carreira no teatro na década de 1940 apresentando “Hamlet”. Ela foi considerada uma das grandes damas do teatro brasileiro e se destacou em novelas como Gabriela (1975), Pai Herói (1979) e Dona Beija (1986).

O último trabalho da atriz foi a peça “A Importância de Ser Fiel”, em 2004, junto ao grupo TAPA. E em 2005 o filme “O Quinze”, baseado no livro de Rachel de Queiroz, também contou com Maria Fernanda em seu elenco.

Atriz Maria Fernanda (reprodução: Yahoo Brasil)

Quem foi Cecília Meireles? Cecília Meireles foi uma mulher de muitos talentos a jornalista, pintora, poeta, escritora e professora brasileira, foi considerada a melhor poeta do Brasil.

Cecília já ganhou nove prêmios por seu trabalho e suas obras mais famosas são: “Romanceiro da Inconfidência”, “Motivo”, “Ou isto ou aquilo”, “Despedida”, “Retrato” e entre outros sucessos.

Cecília Meireles (reprodução: Revista Bula)

