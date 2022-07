Aos gritos de “mito”, Bolsonaro é recebido para motociata em Goiânia

Goiânia – O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de mais uma motociata na capital goiana, nesta sexta-feira (29/7). Ele está na cidade para a Convenção Estadual do Partido Liberal (PL) em Goiás e foi recebido pelo deputado federal Major Vitor Hugo, que deve ser confirmado como candidato ao governo do estado durante a Convenção Estadual do partido, que ocorre nesta noite.

A concentração da motociata aconteceu no aeroporto antigo de Goiânia, no Setor Santa Genoveva, desde às 15h. Bolsonaro chegou ao local por volta das 16h e, antes de aparecer publicamente, gravou vídeos para as redes sociais acompanhado de mulheres. O mandatário foi recebido por apoiadores aos gritos de “mito”. O evento foi esvaziado em comparação a outras aparições do presidente na cidade.

Os participantes saíram do local com destino ao Clube Jaó, onde o presidente participa do evento político. Ao todo, 11 motociclistas da Secretaria Municipal de Mobilidade acompanharam o grupo.

Os participantes empunhavam bandeiras do Brasil e artigos estampados com o rosto de Bolsonaro. Sem máscara, eles fizeram buzinaços em demonstração de apoio ao presidente. Já no local do evento, carros de som pediam votos para candidatos da direita com frases de efeito sobre Deus, a defesa da família e das tradições.

Convenção A chapa do PL em Goiás, a ser confirmada na convenção tem ainda o pré-candidato ao Senado, Wilder Morais (PL). O nome a vice ainda não foi divulgado, mas Vitor Hugo já adiantou que quer uma mulher evangélica na função. Na ocasião, a sigla deve lançar ainda as chapas proporcionais para deputado estadual e federal, já que as vagas para suplentes ainda estão em articulação e devem ser definidas no limiar da decisão.

Em coletiva de imprensa, na tarde de quinta-feira (28/7), Major Vitor Hugo disse que a legenda deve gastar cerca de R$ 160 mil com a convenção.

De acordo com ele, as portas de projeto político estão abertas para o pré-candidato ao Senado Lissauer Vieira (PSD). Vitor Hugo destacou ainda que vem conversando com outras forças políticas para aumentar o palanque de sua candidatura e citou o Avante, partido presidido em Goiás pelo vereador de Goiânia Thialu Guiotti.

Motociatas Esta é a segunda motociata que Bolsonaro participa em Goiás somente este ano. Em maio, o presidente esteve na capital goiana para um evento evangélico e desfilou pelas ruas com apoiadores.

Em abril, Bolsonaro também participou de evento parecido em Rio Verde, com desfiles pelas ruas da cidade no sudoeste goiano.

