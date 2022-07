AP: Operação da PF combate exploração sexual de crianças na internet

As operações Guardião e Vigia, para combater crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, foram deflagradas nesta quarta-feira pela Polícia Federal . Os policiais cumpriram mandados judiciais em endereços ligados aos investigados, no estado do Amapá.

As investigações começaram por meio de rastreamento de computadores conectados à rede mundial feito por organismos internacionais e pelo Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal, em Brasília.

Segundo a PF, o trabalho resultou na identificação dos suspeitos e apontou que eles teriam armazenado, em equipamentos eletrônicos, mais de 151 imagens e vídeos em que crianças aparecem em situação de exploração sexual.

De acordo com as investigações, os crimes apurados até agora são de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil. Em caso de condenação, as penas somadas podem chegar a dez anos de prisão.

Esta é a quarta Operação em 2022 relacionada ao tema.

*Com informações da Agência Brasil

Segurança Brasília Agência Brasil Beatriz Arcoverde* – Editora da Radioagência Nacional Operação Guardião operação vigia PF exploração sexual de crianças e adolescentes 1:25