Celebridade



Publicado em 5 de jan de 2022 e atualizado às 10:05

Apaixonada por música desde criança, Ilka Oliver se tornou DJ e produtora musical com reconhecimento internacional

A DJ relembra sua trajetória desde os primórdios e conta o que espera do futuro com a carreira internacional

Desde pequena Ilka Oliver recebeu estímulos para gostar de música. Crescendo influenciada por grandes cantores nacionais e internacionais, ela começou a sonhar com estar sempre inserida nesse meio. “Cresci ouvindo rock n roll, mpb e rock nacional, me apaixonei pela música dessa forma”, lembra a artista.

Após o seu primeiro trabalho, em Maresias, Ilka se tornou DJ e produtora musical. “O meu primeiro trabalho foi no Sirena, a balada pioneira em música eletrônica no Brasil. Toquei para 3 mil pessoas, foi incrível. Tive a oportunidade de ser convidada pelo Dj Residente R2, a partir daí comecei a me destacar nas festas”, orgulha-se Ilka.

Com uma trajetória de sucesso, a carreira da DJ conta com diversos momentos marcantes. Mas, para ela, um dos mais memoráveis foi possuir uma faixa no disco de vinil ‘Samba do Futuro’. “Me sinto muito honrada de fazer parte deste projeto com a faixa Star Criminal em parceria com o Jphilipps”, afirma.

Atualmente, com reconhecimento internacional, Ilka Oliver é um dos nomes confirmados para a primeira edição do ‘Sexy Latina International’, evento consolidado há 3 anos em Las Vegas, que terá diversas edições por todo o Brasil. “Quero alcançar com a “Sexy latina” o meu maior público nacional. O objetivo é me tornar uma das estrelas nos eventos que vamos fazer tanto nacional, quanto internacionalmente”

Para o futuro, a artista sonha em continuar ascendendo na carreira musical e levar alegria para pessoas em diversas partes do mundo. “O meu sonho é que minha música alcance o maior número de pessoas possível e ter mais reconhecimento pelo meu trabalho como DJ e produtora musical”, anima-se.

Fotos: Serginho Fotógrafo

Sobre Ilka Oliver

Nascida em Valença, na cidade do Rio de Janeiro, a produtora e DJ Ilka Oliver começou sua carreira internacional aos 21 anos, ganhando destaque na cena eletrônica mundo afora em 2007 com suas mixagens que colocam qualquer um para dançar.

Apaixonada por música, Ilka é conhecida pela criatividade em seu Live Set, já visto em seu primeiro disco, Pink Ep, pela gravadora brasileira 11hz Recordings. O sucesso imediato foi tão grande que alcançou o top 18 do ranking de vendas.

Requisitada, a DJ já se apresentou em diversos clubs do Brasil e do mundo, incluindo Sirena, Clock, NYX club, Club, Ballrrom, Med Sensation, entre outros. Atualmente, ela possui uma faixa no vinil Samba do Futuro, chamada Star Criminal, do gênero Minimal Techno, é contratada da agência Hypno e já lançou três EPs, sendo o último intitulado “Katana”. Não à toa Ilka está entre as revelações femininas no cenário eletrônico mundial.