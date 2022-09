Aparecida (GO) prorroga campanha de multivacinação até 30/9

Goiânia – A Campanha de Multivacinação e Poliomielite foi prorrogada em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana, até o dia 30 de setembro. Todos os 35 postos fixos de imunização da cidade disponibilizam gratuitamente vacinas contra paralisia infantil, sarampo, catapora, febre amarela, caxumba e outras doenças.

Ao todo, são mais de 20 imunizantes. Crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade podem aproveitar a oportunidade para atualizarem o cartão de vacinação. Adultos que comparecerem nos postos também podem se vacinar.

Os interessados na imunização devem apresentar documentos pessoais e o cartão, que será avaliado pelos profissionais de saúde para atualização. O público infanto juvenil precisa estar acompanhado de um responsável maior de idade durante a vacinação ou levar autorização por escrito.

Todas as crianças de 1 até 4 anos, 11 meses e 29 dias devem ser imunizadas contra a Poliomielite, inclusive aquelas que já receberam a proteção. A medida tem o objetivo de conter o retorno da doença.

“A princípio, o Ministério da Saúde planejou o encerramento da Campanha de Multivacinação e Poliomielite para a sexta-feira passada, dia 9. Mas, a preocupação com a baixa procura levou a pasta a prorrogar a campanha em todo o Brasil. Em Aparecida, não é diferente. Vamos seguir com a força-tarefa até o fim do mês, oferecendo a imunização em 35 postos fixos e levando a vacinação para escolas, bairros afastados e mutirões. Tudo para facilitar o acesso”, informa a superintendente de Vigilância em Saúde de Aparecida, Daniela Ribeiro.

Cobertura vacinal Segundo levantamento da Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS), aproximadamente 48% das crianças menores de 5 anos de idade estão com o cartão de vacinação atualizado. A taxa ideal é acima de 90%. Os dados são de agosto deste ano.

“Dentre as vacinas de rotina, as únicas taxas de cobertura vacinal acima de 60% são da Pneumo 10 e Meningo C. Os índices de vacinação contra o rotavírus, poliomielite, hepatite A e com a vacina pentavalente estão entre 50% e 60%. As taxas mais baixas são da tríplice viral, hepatite B, BCG, DTP, febre amarela e varicela. Situação preocupante, que representa risco de retorno de doenças já erradicadas”, alerta a coordenadora de Imunização da SMS, Renata Cordeiro.

Vacinação contra a gripe e Covid Além da vacinação de rotina, Aparecida também segue com as campanhas de imunização contra a influenza e a covid-19 em todos os postos fixos da cidade. Crianças acima de 06 meses de idade podem ser vacinadas contra a gripe, bem como adultos e idosos. Já a imunização contra o novo coronavírus ocorre a partir dos três anos.

Postos de vacinação

A vacinação está disponível em 35 postos:

Central de Imunização Maternidade Marlene Teixeira UBS Andrade Reis; UBS Colina Azul; UBS Bairro Cardoso; UBS Delfiore; UBS Alto Paraíso; UBS Bandeirantes; UBS Bairro Ilda; UBS Independência; UBS Buriti Sereno; UBS Campos Elíseos; UBS Cândido de Queiroz; UBS Caraíbas; UBS Chácara São Pedro; UBS Cruzeiro do Sul; UBS Jardim Bela Vista; UBS Jardim Boa Esperança; UBS Jardim dos Buritis; UBS Jardim dos Ipês; UBS Jardim Florença; UBS Jardim Olímpico; UBS Jardim Paraíso; UBS Madre Germana; UBS Nova Olinda; UBS Papillon Park; UBS Parque Trindade; UBS Pontal Sul II; UBS Residencial Anhambi; UBS Retiro do Bosque; UBS Rosa dos Ventos; UBS Santo André UBS Santa Luzia; UBS Veiga Jardim;. UBS Expansul. Horário de funcionamento

A Central de Imunização funciona de segunda a sábado, das 8 às 18h. Já a sala de vacinação da Maternidade Marlene Teixeira fica aberta de segunda a sexta, das 8 às 18h. As UBS´s funcionam de segunda a sexta, das 8 às 16h.

Com informações da Prefeitura de Aparecida de Goiânia

