Aparecida (GO) realiza Dia D de campanha multivacinação neste sábado

Goiânia – O município de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana, realiza neste sábado, 20 de agosto, o ‘Dia D da Campanha de Multivacinação e Contra a Poliomielite‘. Ao todo 27 postos disponibilizarão, gratuitamente, os imunizantes contra a poliomielite (paralisia infantil), febre amarela, sarampo, caxumba, hepatite B, Covid-19, influenza e todas as demais vacinas de rotina.

O público autorizado para a campanha de multivacinação é composto de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, acompanhados de um responsável. As vacinas estarão disponíveis em 22 Unidades Básicas de Saúde, no Shopping Buriti e no Aparecida Shopping, na Central de Imunização e na Maternidade Marlene Teixeira.

Documentação É necessário apresentar documentos pessoais e o Cartão de Vacinação, que será avaliado pelos profissionais de saúde para atualização. Todas as crianças de 1 até 4 anos, 11 meses e 29 dias devem ser imunizadas contra a poliomielite, inclusive aquelas que já receberam a proteção. A medida tem o objetivo de conter o retorno da doença na cidade.

Segundo a coordenadora de Imunização da SMS de Aparecida, Renata Cordeiro, em geral, a cobertura vacinal entre os menores de 5 anos de idade precisa dobrar para que a cidade alcance níveis seguros de proteção.

“Apenas a Meningo C, Pneumo 10, Rotavírus e Tríplice Viral estão com cobertura acima de 50%. Ainda assim, não alcançaram nem 60% da população nessa faixa etária. Já as taxas de cobertura dos imunizantes BCG, Febre Amarela, Hepatite A, Pentavalente e Poliomielite estão ainda mais baixas, entre 40 e 50%, quando o ideal para todas elas é de 95% ou 90%. Situação preocupante!”, destacou.

Campanha A Campanha de Multivacinação e Contra a Poliomielite foi lançada em Aparecida no último dia 08 de agosto e segue até setembro nos postos fixos de vacinação da cidade. Os atendimentos serão ampliados nesta ação para atender o público que não consegue procurar a unidade de saúde durante a semana.

“É uma ótima oportunidade para as crianças e adolescentes atualizarem o Cartão de Vacinação contra essas doenças. Além disso, os menores de cinco anos que ainda não vacinaram contra a covid-19, também poderão receber a imunização contra a doença”, pontuou a coordenadora de Imunização da SMS de Aparecida, Renata Cordeiro.

Confira os locais que ocorrerá o Dia D da Campanha de Multivacinação e Contra Poliomielite

22 UBS´s atenderão das 8h às 17h. São elas:

UBS Jardim Florença UBS Tiradentes UBS Pontal Sul II UBS Veiga Jardim UBS Papillon Park UBS Bairro Ilda UBS Cruzeiro do Sul UBS Bairro Cardoso UBS Madre Germana UBS Alto Paraíso UBS Bandeirantes UBS Garavelo Park UBS Buriti Sereno UBS Anhambi UBS Parque Trindade UBS Santa Luzia UBS Bela Vista UBS Retiro do Bosque UBS Cândido de Queiroz UBS Chácara São Pedro UBS Expansul UBS Santo André Além, das UBS’s, o dia D ocorre também nos seguintes locais:

Maternidade Marlene Teixeira, Vila Brasília, das 8h às 17h; EMEI Wilsonina de Fátima, Bairro Independência Mansões, das 8h às 17h; Central de Imunização, Centro, das 8h às 18h, Aparecida Shopping, Avenida Independência, das 10h às 18h e Buriti Shopping, Avenida Rio Verde, das 10h às 18h.

Com informações da Prefeitura de Aparecida de Goiânia

