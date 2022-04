Apático, Fluminense perde para o Junior Barranquilla na Copa Sul-Americana

O Fluminense foi derrotado por 3 a 0 pelo Junior Barranquilla, nesta quarta-feira, em Barranquilha, na Colômbia. Com o resultado, os tricolores perderam a liderança e caíram para terceiro no Grupo H da Copa Sul-Americana, com três pontos. Já os colombianos assumiram a segunda colocação, com quatro.

O Junior Barranquilla teve boa atuação no primeiro tempo e abriu vantagem com gols de Moreno e Borja. No restante do tempo, o Fluminense pouco fez para reverter a situação. Os donos da casa ainda fecharam o placar no fim, com Sambueza.

Na próxima rodada, o Fluminense encara o Unión-ARG, no Maracanã, em 26 de abril. Dois dias depois, o Junior Barranquilla viaja para enfrentar o Oriente Petrolero-BOL, na Bolívia.

O JOGO

O Junior Barranquilla pressionou o Fluminense no começo e conseguiu abrir o placar aos nove minutos. Albornoz cruzou para Moreno mandar para a rede.

Mesmo depois do revés, o Fluminense seguiu sem produzir na parte ofensiva. O Junior dominava o jogo, mas também não levava perigo ao gol de Fábio.

Já nos acréscimos, André derrubou Giraldo na área e o árbitro marcou pênalti. Borja cobrou com categoria para ampliar a vantagem do Junior no intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense veio mais ofensivo após as alterações do técnico Abel Braga. No entanto, os tricolores seguiam tendo dificuldade na criação das jogadas.

Os cariocas seguiram em busca do gol, mas viram o Junior ter boa chance aos 27 minutos. Cetré aproveitou cruzamento, mas finalizou na rede pelo lado de fora. O Fluminense só assustou depois, com Fred, de voleio.

Nos minutos finais, o Junior tratou de administrar o resultado. O Fluminense ainda tentou esboçar uma pressão, mas deu espaço e viu os donos da casa marcarem o terceiro, nos acréscimos, com Sambueza, para confirmar o triunfo colombiano.

JUNIOR BARRANQUILLA 3 x 0 FLUMINENSE

JUNIOR BARRANQUILLA

Sebastián Viera, Fabián Viáfara, Dany Rosero, Jorge Arias e Gabriel Fuentes; Moreno, Giraldo (Serje), Fredy Hinestroza e Yesus Cabrera (Sambueza); Albornoz (Cetré) e Borja (Valencia)

Técnico: Juan Cruz Real

FLUMINENSE

Fábio, Nino, Manoel (Martinelli) e David Braz; Calegari (Luiz Henrique), André, Yago, Paulo Henrique Ganso e Cris Silva (Pineida); Arias (Willian) e Cano (Fred)

Técnico: Abel Braga

Local: Estádio Metropolitano, em Barranquilla (Colômbia)

Data: 13 de abril de 2022 (quarta-feira)

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Assistentes: Tulio Moreno (Venezuela) e Antoni Garcia (Venezuela)

Cartões amarelos: Cabrera, Giraldo, Hinestroza e Borja (Junior); Yago, Manoel e Cris Silva (Fluminense)

GOLS: Moreno, aos 9, e Borja, aos 46min do 1ºT; Sambueza, aos 49min do 2ºT