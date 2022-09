Aplicativo da PRF tem botão de emergência para caso de vidas em risco

Lançado nesta segunda-feira (26), o aplicativo PRF BRASIL deve facilitar a vida de muitos brasileiros, sobretudo os que estão nas rodovias do país e precisam de algum tipo de socorro. Essa é a aposta da corporação e do ministro da Justiça, Anderson Torres, que esteve presente na cerimônia de lançamento.

O aplicativo é de graça e, para baixar, o cidadão precisa ter uma conta no Portal do Governo Federal. A ferramenta está disponível para as versões Android e IOS do celular, e possibilita o acesso ao botão de emergência da Polícia Rodoviária Federal. Ao ser acionado, o botão de emergência emite imediatamente um alerta para a unidade policial mais próxima, de acordo com a localização do aparelho. O ministro Anderson Torres destaca que, mesmo acionando a polícia pelo aplicativo, é preciso registrar a ocorrência.

Pela plataforma PRF BRASIL, também vai ser possível o envio de fotos e áudios para dar mais informações à polícia. Também pelo dispositivo, é possível acionar a PRF para ocorrências criminais relacionadas a veículo, pessoas desaparecidas ou a roubo de animais e materiais agrícolas. E ainda consultar e pagar multas, registrar acidentes de trânsito em rodovias federais, sem gravidades; e localizar lojas de conveniência, postos de combustíveis, oficinas, borracharias e restaurantes nos 70 mil quilômetros de rodovias federais do Brasil.

PRF Polícia Rodoviária Federal Aplicativo