Apoiadores de Bolsonaro realizam ato em prol do presidente

Publicado em 1 de ago de 2021 e atualizado às 14:48

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fizeram atos em vários municípios do Brasil neste domingo (01) agosto. Algo similar na cidade de Itamaraju, onde a concentração iniciou na FACISA (Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas) às margens da BR-101.

O grupo ocupou veículos e motocicletas e seguiu pelas principais vias da cidade em apoio as medidas e posicionamento do presidente referente acusações, também aos projetos.

Alguns dos apoiadores usam máscaras com estampas da bandeira e com fotos do presidente. “Estamos aqui para a valorização do sentimento cívico, acreditamos no governo do presidente Jair Bolsonaro “, declarou um dos participantes do ato.

Motociclistas em apoio fizeram um buzinaço em prol do presidente. Que tem circulado em capitais do país promovendo as motociatas.

