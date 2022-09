Após 10 anos sem Hebe Camargo, Patrícia Poeta faz homenagem durante o programa ‘Encontro’

Nesta quinta-feira (29), completou 10 anos desde a morte da grande apresentadora Hebe Camargo, e durante o “Encontro“, Patrícia Poeta fez uma linda homenagem à comunicadora.

O palco do programa ficou repleto dos vestidos, sapatos e joias deslumbrantes que eram a marca registrada de Hebe. Patrícia, usando o anel da apresentadora, aproveitou para declarar sua admiração: “Eu fiz até um coque especial em homenagem a essa eterna diva.”, iniciou.

“E vou contar um segredinho para vocês: peguei emprestado esse anel de Hebe Camargo. Prometo devolver depois do programa, tá?”, disse brincando.

Um Brinde à Vida: com Eliana, série que homenageia Hebe Camargo estreia no Globoplay ‘Um Brinde à Vida’ faz uma homenagem a uma das maiores apresentadores do Brasil, Hebe Camargo. Os quatro primeiros episódios da série já estão disponíveis no streaming da emissora do “plim-plim”, o Globoplay.

A própria Eliana se pronunciou sobre a produção e completou: “Todas as participações que ela propunha para que eu fizesse no programa dela sempre eram apresentações para enaltecer meu trabalho. E a forma como ela me apresentava, às vezes, eu falava: ‘Poxa, será que eu mereço tudo isso?’ Era mais do que eu podia imaginar”.

Hebe Camargo e Eliana (reprodução: Revista CARAS)

