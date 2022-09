Após 12 anos, Globo muda valor do prêmio de R$1,5 milhão do BBB e dá recompensas aos participantes

Mudança no BBB! A partir da próxima edição do “Big Brother Brasil”, que tem data de estreia prevista para o dia 16 de janeiro de 2023, o reality trará uma mudança na premiação após 12 anos de estabilidade no valor final do programa. O grande campeão da atração continuará levando o prêmio de R$1,5 milhão para casa, porém, a cada paredão vencido, o participante ganhará uma quantia de bonificação no final da atração, que será cedida por um patrocinador.

O portal Notícias da TV teve acesso ao plano comercial do BBB23 e revelou que a TV Globo já iniciou as apresentações ao mercado sobre os patrocínios. E, inclusive, a emissora deu o prazo final de até o dia 16 de setembro para que as empresas parceiras do reality em 2022, se pronunciem sobre continuar no programa na próxima edição.

De acordo com informações do portal, o novo formato do programa permite que o competidor “saque” a bonificação junto com o valor do prêmio de R$1,5 milhão, mudando o valor final conforme as participações nos paredões e com o carisma conquistado pelo público. Porém, se o participante sai do programa, o valor que fica em uma “poupança” durante o reality, é totalmente perdido.

E como vai funcionar a dinâmica dos valores da bonificação? O reality, que seguirá no comando de Tadeu Schmidt, já tem as datas definidas. O programa terá a duração total de 100 dias, começando em 16 de janeiro e terminando no dia 25 de abril de 2023. Já o prêmio de cada paredão vencedor ainda não foi definido, pois será discutido com a empresa que comprar a cota dos paredões, que está disponível no mercado por R$31,2 milhões.

“Teremos uma premiação dinâmica que potencializa os tradicionais R$ 1,5 milhão. Se por um lado um sonho é interrompido pela eliminação, por outro, quem sobrevive ao paredão pode ganhar ainda mais dinheiro. Uma marca patrocinadora é a responsável por toda essa dinâmica, que será customizada e desenhada pela direção artística de acordo com briefing e estratégia do cotista”, declarou a emissora no documento do plano comercial.

Ainda não foi revelado se os prêmios do segundo e terceiro lugar do programa também sofrerá mudanças. Porém, o diretor de núcleo do conglomerado de mísia revelou que a equipe já está com novas ideias para a premiação do ano que vem. “Novas ideias já surgiram para a premiação do ano que vem e podem ser que funcionem. A premiação pode ser diferente em 2023. E isso mostra que a criatividade pode vir de todos”, explicou.

