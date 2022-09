Após 15 anos, Kenny G retorna ao Brasil para três shows em novembro

O saxofonista estadunidense Kenny G estará de volta ao Brasil após 15 anos sem se apresentar no país. O instrumentista está fazendo shows pelo mundo com a nova turnê An Evening with Kenny G, com o repertório do álbum recém-lançado New Standarts, e tem três datas marcadas para o público brasileiro.

Os shows acontecem no dia 17 de novembro, no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre; no dia 19 de novembro, no Espaço Unimed, São Paulo, e no dia 20 de novembro, no Vivo Rio, Rio de Janeiro. As informações são da T4F.

O ícone do saxofone estará acompanhado da sua banda e fará uma apresentação com os principais sucessos da carreira, incluindo singles como Silhouette, Forever In Love e Dying Young, maior sucesso do músico. Os ingressos estão à venda on-line (para Rio de Janeiro e São Paulo) e (para Porto Alegre).

