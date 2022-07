Após 25 anos, Casagrande é demitido da Rede Globo

Após 25 anos atuando como comentarista do grupo Globo, o ex-jogador Walter Casagrande acertou sua saída da emissora nesta quarta-feira (6). O contrato iria até dezembro de 2022, mas a rescisão foi antecipada e o comentarista não faz mais parte da empresa. Casagrande definiu o rompimento como um “alívio”.

“Depois de 25 anos de Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da Globo hoje, não faço mais parte do grupo de Esportes da TV. Vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados”, disse em sua despedida da Globo. As informações são do portal Notícias da TV.

Casagrande chegou na Rede Globo em 1997, após passagem pelo grupo ESPN. Ex-jogador do Corinthians, o comentarista participava de transmissões de jogos da seleção brasileira, partidas de competições nacionais pela TV aberta e era convidado em programas de debate do canal fechado Sportv.

Seu último grande projeto com a Globo foi o lançamento do seu documentário ‘Casão – Num Jogo Sem Regras’, que conta a trajetória de Walter Casagrande Júnior como atleta profissional e a carreira na televisão após a aposentadoria. A produção está disponível no Globoplay, streaming da emissora