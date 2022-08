Após 36 anos, homem é solto por crime que não cometeu

Atualmente com 53 anos, Sullivan Walter foi solto na última quinta-feira (25) após ter ficado 36 anos preso por um crime que não cometeu. Ele foi acusado de estupro quando tinha 17 anos. A Justiça de Nova Orleans, nos Estados Unidos, determinou o pedido de soltura.

Ele foi condenado a 39 anos por dois crimes, uma pena de quatro anos de reclusão pela acusação de roubo e 35 anos por várias condenações no caso de um estupro, que ele foi inocentado. Os casos não tem correlação.

De acordo com informações do site UOL, o juiz Darryl D’Orbigny analisou as evidências de sangue e sêmen que poderiam ter inocentado Sullivan ainda nos anos 1980. No entanto, as evidências nunca chegaram ao júri na época do ocorrido. “Estou sem palavras para expressar a tristeza e a raiva que tenho com o tratamento que você recebeu do sistema”, disse o juiz.

A vítima, de acordo com a revista People, alegou que sua casa foi invadida em 1986, por um homem que usava máscara no rosto. Sullivan Walter foi preso de acordo com a identificação da mulher, que afirmou ter visto o acusado com um boné de beisebol azul, igual ao de Walter.

Para a direção jurídica do Projeto de Inocência de Nova Orleans, o motivo principal da condenação de Sullivan foi por ele ser um jovem negro na época. Para Richard Davis, diretor jurídico do projeto, “agiram como se acreditassem que poderiam fazer o que quisessem com um adolescente negro de uma família pobre”.

Para que Sullivan consiga se reerguer, uma vaquinha online foi realizada e, até o momento, R$ 50 mil foram doados. A meta é chegar aos R$ 75 mil.