Após 5 anos o Xbox Game Pass ainda está crescendo

Você acredita que já faz meia década desde que o Xbox lançou seu programa Xbox Game Pass? Bem, é melhor você acreditar. O popular serviço de assinatura do Xbox foi lançado para o público em junho de 2017, que de alguma forma já faz 5 anos! (Nós dizemos de alguma forma, é assim que o tempo funciona…)

De qualquer forma, agora que estabelecemos que o tempo passa e estamos todos envelhecendo lentamente, vamos dar uma olhada nos primeiros cinco anos do Game Pass no mercado. Quando foi lançado em 2017, a biblioteca era bastante pequena para os padrões de hoje, e jogos como o Game Pass Ultimate nunca existiram, sem mencionar os benefícios do Xbox Game Pass e outros.

Desde esse ponto de lançamento, o serviço se transformou. A adição contínua de jogos compatíveis com versões anteriores aumentou significativamente a biblioteca, sem mencionar a inclusão de muitos lançamentos do primeiro dia do Xbox One e Series X|S. Neste ponto, o anúncio de “mais de 100 jogos” da Microsoft para o valor do Game Pass parece um pouco bobo; ele vende massivamente a biblioteca.

Então, há o grande. Em janeiro de 2018, o Xbox arriscou começar a adicionar todos os seus jogos first party à biblioteca no primeiro dia. Isso começou com Sea of ​​Thieves em 20 de março de 2018 e, pelo nosso dinheiro, esse foi o maior movimento da revolução do Game Pass até agora. Os exclusivos do primeiro dia transformaram o Game Pass em um serviço essencial para o jogador do Xbox, em vez de um extra opcional para os usuários mais engajados.

Logo após essa mudança, o Xbox também começou a aumentar sua linha de estúdios first party. Uma série de aquisições reforçou enormemente o Xbox Game Studios em 2018, a ponto de na E3 daquele ano, a programação quase dobrar da noite para o dia com a adição de The Initiative, Undead Labs, Playground Games, Ninja Theory e Compulsion Games. Sério, isso é um monte de novos estúdios!

E embora a maioria deles não tenha lançado um jogo desde então – menos Playground, é claro, que continua lançando incríveis jogos Forza – ele promete um futuro muito brilhante para o Xbox. Hellblade 2 parece fenomenal até agora, e há uma grande promessa para Fable , State of Decay 3 , Perfect Dark e muito mais. Lembre-se, todos esses jogos serão lançados no Xbox Game Pass no primeiro dia!

É por isso que o serviço se tornou tão incrivelmente importante para o sucesso do Xbox. Forza Horizon 5 e Halo Infinite foram adições fantásticas no final do ano passado, e essa lista de exclusivos mencionada anteriormente pode não sair tão cedo, mas cada um deles chega ao Game Pass no lançamento. Nós nem mencionamos a gigantesca adição da Bethesda em 2021 – que entregará Redfall e Starfield no próximo ano – junto com a próxima fusão com a Activision Blizzard. Sério, o Game Pass será a pechincha do século quando todos esses jogos forem lançados!

O argumento de ‘exclusivos de plataforma’ tem sido usado há anos e por boas razões; você quer um incentivo para comprar um console. No entanto, o Xbox Game Pass agora é mais importante do que qualquer franquia para Xbox e se tornou o maior ponto de venda da marca nos últimos anos. Em suma, é um serviço inestimável que torna o Xbox o melhor lugar para jogar agora e no futuro, quando todos esses estúdios lançarem jogos com frequência.