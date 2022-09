Após 60 dias preso por dívida de pensão, André Gonçalves tira tornozeleira

O ator André Gonçalves tirou a tornozeleira eletrônica após cumprir 60 dias de prisão domiciliar por dívidas de pensão alimentícia. De acordo com ele, já fez um acordo com a filha Manuela, de 24 anos, e tenta acertar com a caçula Valentina, de 19 anos. Em entrevista ao jornal O Globo, André comentou estar mais aliviado com a situação. “Hoje foi um dia importante. Cumpri essa sanção administrativa de 60 dias e hoje eu tirei um peso dessa situação toda”. O ator recebeu processo da ex-mulher, a jornalista Cynthia Benini, por dívidas de pensão alimentícia relacionadas a Valentina. Com isso, a Justiça de Santa Catarina determinou a prisão do artista. Segundo André, ele tenta fazer um acordo semelhante com Valentina, como fez com a filha Manuela, fruto da relação com a atriz Tereza Seiblitz. “Já tenho um acordo com acordo feito com a mais velha e estou terminando de fazer um com a mais nova. Estou bastante empolgado”, disse. André Gonçalves foi preso no início de maio por dever cerca de R$ 450 mil de pensão alimentícia às duas filhas.