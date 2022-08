Após acidente, Anne Heche está em coma e tem estado de saúde ‘extremamente crítico’

A atriz Anne Heche, 53, está em coma depois de sofrer um acidente na última sexta-feira, 5, em Los Angeles. O carro da atriz pegou fogo depois de bater em uma casa e fez com que a atriz sofresse queimaduras graves e precisasse ser intubada no hospital. Ao site americano TMZ, um representante da atriz afirmou que o estado de saúde de Anne é “extremamente crítico”, informando que as queimaduras requerem uma intervenção cirúrgica e que a atriz não recuperou a consciência. “Neste momento, Anne está em estado extremamente crítico. Ela tem uma lesão pulmonar significativa, com necessidade de ventilação mecânica, e queimaduras que requerem intervenção cirúrgica. Ela está em coma e não recuperou a consciência após o acidente”, afirmou o representante ao site. O carro da atriz colidiu contra a garagem de um complexo de apartamentos e, segundo o portal TMZ, duas pessoas teriam sido atropeladas antes da colisão. Os bombeiros chegaram ao local e socorreram a atriz. A polícia de Los Angeles suspeita de que Anne poderia estar intoxicada no momento do acidente, por isso foi elaborado um mandado para coleta de sangue, no intuito de verificar se ela estava sob efeito de drogas ou de álcool.