Após acidente de carro, ex-BBB Rodrigo Mussi recebe alta do hospital

O ex-participante do reality show “Big Brother Brasil 22” Rodrigo Mussi recebeu alta do Hospital das Clínicas nesta quinta-feira, 28. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 28, pela equipe de Rodrigo e por seu irmão, Diogo, que vem sendo responsável por atualizar o quadro de seu irmão. Segundo o boletim médico, Rodrigo já foi transferido para uma clínica onde seguirá o tratamento de reabilitação. Em seu Instagram, Diogo disse que seu irmão está motivado, mas que a reabilitação será “intensa”. “E a alta do HC veio. O Rod já foi transferido para a reabilitação intensiva e iniciou a avaliação geral. Serão dias intensos de reabilitação e o Rod está motivado. Disse que vai dar conta de tudo. A noite eu volto para expor o recado dele para os fãs. Bora guerreiro!”, afirmou Diogo. Rodrigo estava internado há quase 1 mês após ter sofrido um grave acidente de carro.

