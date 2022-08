Após acordo com Bernard, Panathinaikos desiste de Vitinho, do Flamengo

O Flamengo vem reformulando seu elenco já pensando em 2023. O clube trouxe reforços de peso e já adiantou que não vai renovar o contrato com alguns jogadores. Um deles é o atacante Vitinho, que possui vínculo até o fim da temporada com os rubro-negros, mas já negociava sua saída nesta janela, com conversas com o Panathinaikos, da Grécia.

O Panathinaikos, no entanto, contratou o atacante Bernard, ex-Atlético, o que também resultou na desistência pelo atleta vinculado ao Flamengo. O ex-atleticano estava no Al-Sharjah, dos Emirados Árabes, desde o ano passado. Por lá, ele fez 32 jogos e marcou sete gols. O jogador retorna ao futebol europeu, onde defendeu as cores do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e do Everton, da Inglaterra.

Os gregos desejavam contar com o futebol de Vitinho e o Flamengo já tinha adiantado que liberaria o atleta em caso de acerto. O negócio, no entanto, não foi para frente. Nesta terça-feira, a imprensa carioca noticiou que os gregos desistiram do negócio devido ao valor do salário pedido pelo atleta.