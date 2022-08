Após alta de 70% no ano, Petrobras anuncia queda no preço do querosene

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (26), a Petrobras anunciou para o dia 1º de setembro uma redução de 10,4% no valor de venda para as distribuidoras do querosene de aviação. Essa é a segunda queda seguida, sendo que a anterior, de 2,6%, entrou em vigor no início de agosto.

Entre janeiro e julho deste ano, o preço do metro cúbico do combustível subiu nada menos do que de 71%, no Rio de Janeiro. Passou no período de R$ 3.395 para R$ 5.812. Em agosto, com a baixa anunciada pela Petrobras, o preço recuou para R$ 5.663 reais.

Conforme a política adotada nos últimos 20 anos pela companhia, os ajustes de preços desse combustível são mensais e definidos por meio de fórmula contratual negociada com distribuidoras. Segundo a Petrobras, essa prática busca o equilíbrio com o mercado internacional e acompanha as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima e para baixo.

A Petrobras comercializa o querosene de aviação produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras. Elas, por sua vez, transportam e comercializam o produto para as empresas de transporte aéreo, consumidores finais nos aeroportos ou para revendedores.

Ainda de acordo com a companhia, o mercado brasileiro é aberto à livre concorrência e não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtoras ou importadoras desse tipo de produto.

Economia Rio de Janeiro Sheily Noleto / Guilherme Strozi Tatiana Alves – Repórter da Rádio Nacional querosene Petrobras Distribuidora aviação 118:00