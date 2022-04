Após ameaças de Lula, Zambelli diz que mãe está autorizada a ‘meter chumbo’ em manifestantes petistas

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) utilizou as suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 06, para rebater as ameaças realizadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a parlamentar, manifestações petistas que tem como objetivo ‘conversar e incomodar’ sua família, serão recebidos a tiros. “Na minha casa tem pistola, e olha, mãe, se vier vagabundo ameaçar a senhora ou ao meu filho, a senhora está autorizada a pegar a pistola e meter o chumbo. Aqui vale a lei da legítima defesa. Minha mãe tem todo o dinheiro de defender a nossa família, se eu não estiver”, alegou a congressista. Zambelli também acusou Lula de atuar em uma “área de insegurança” e que o petista tem o hábito de se promover politicamente “em cima de caixão”. “Fez em cima da esposa dele. A esposa dele no caixão e ele fazendo discurso, que dirá em cima de vocês. Tomem cuidado”, alertou.

A fala da parlamentar ocorre após uma manifestação de Lula em um evento promovido pela CUT (Central Única do Trabalhador). Nela, o ex-presidente sugeriu que manifestantes “mapeassem o endereço de cada deputado” e pequenos grupos de pessoas fossem “conversar com a mulher, com o filho e incomodar a tranquilidade” da família do político. “Acho que surte mais efeito do que manifestação em Brasília”, disse o petista.